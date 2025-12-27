Стал известен еще один участник беседы Трампа с Зеленским
Reuters: Фон дер Ляйен примет участие в онлайн-встрече Трампа и Зеленского
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен присоединится к беседе президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и лидерами стран-членов Европейского союза. Об этом сообщает агентство Reuters.
По данным портала Axios, Трамп с Зеленским и европейскими лидерами 27 декабря проведут онлайн-встречу по Украине. В этот же день глава киевского режима прибудет в США.
«Фон дер Ляйен присоединится в субботу к созвону с <…> Владимиром Зеленским, президентом США Дональдом Трампом», — говорится в сообщении.Напомним, 28 декабря в частной резиденции Трампа во Флориде также состоятся его переговоры с Зеленским. Ранее в Белом доме назвали точное время и место их проведения.