Депутат Верховной Рады от партии «Слуги народа» Марьяна Безуглая заявила, что в ослаблении обороны ВСУ на различных участках фронта в зоне СВО виновны подчинённые главкома Александра Сырского. Об этом она написала в своем телеграм-канале.
«Генеральские фракции продолжают гробить наше будущее. И Сырский — часть процесса», — утверждает Безуглая.
Она также сообщила, что ранее руководить фронтом было поручено генералу Юрию Содолю. Его руководством депутат также оказалась недовольна. Она заявила, что его подчиненные «завалили оборону» Харьковской области и не предотвратили прорыв в районе Очеретино.
Политик возмутилась, что никто из военного командования ВСУ не понес ответственность за провал на фронте.
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Анастасия Хохлова