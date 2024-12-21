В Минобороны рассказали последние новости СВО

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Свыше 80 украинских беспилотников сбили российские авиаторы и артиллеристы, а также поразили ВПК Украины и инфраструктуру военных аэродромов противника, доложили в Минобороны РФ.
«…Нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военных аэродромов…» — гласит сводка оборонного ведомства.Отмечено, что в 147 районах ликвидирована живая сила боевиков ВСУ. Кроме того, сбиты снаряды американской системы залпового огня HIMARS в количестве восьми единиц.
Перед этим в российской армии рассказали, как бойцы удерживали опорник более 20 дней в Волчанске под Харьковом.
Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Противник бьет по гражданским целям, компенсируя, по мнению экспертов, свои фронтовые потери.
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Никита Кротов