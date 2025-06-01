В Раде высказались об ужасающем подрыве моста в Брянской области

01 июня 2025, 01:49

Депутат Рады Дмитрук назвал ЧП под Брянском шагом к миру «по формуле Зеленского»

Фото: iStock/sandsun

Подрыв моста в Брянской области украинский депутат Верховной рады Артём Дмитрук назвал «очередным шагом к миру по формуле Зеленского». Соответствующее заявление опубликовано им в соцсетях, передает издание «Лента.ру».





Дмитрук также упомянул, что 2 июня в Стамбуле состоятся переговоры между Россией и Украиной.





«Это очередной шаг к миру по формуле Зеленского. Напомню, переговоры запланированы на 2 июня», — отметил украинский депутат, показывая подписчикам кадры с места происшествия.