В Раде высказались об ужасающем подрыве моста в Брянской области
Депутат Рады Дмитрук назвал ЧП под Брянском шагом к миру «по формуле Зеленского»
Подрыв моста в Брянской области украинский депутат Верховной рады Артём Дмитрук назвал «очередным шагом к миру по формуле Зеленского». Соответствующее заявление опубликовано им в соцсетях, передает издание «Лента.ру».
Дмитрук также упомянул, что 2 июня в Стамбуле состоятся переговоры между Россией и Украиной.
«Это очередной шаг к миру по формуле Зеленского. Напомню, переговоры запланированы на 2 июня», — отметил украинский депутат, показывая подписчикам кадры с места происшествия.Число пострадавших из-за обрушения превысило 40 человек — все они пассажиры поезда «Климово — Москва». При этом известно, что еще 4 человека погибло (среди них — машинист и его помощник), а пятимесячный малыш был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Спасатели МЧС делают все возможное, чтобы помочь людям.
Факт ЧП ранее подтвердил губернатор Брянской области Александр Богомаз.