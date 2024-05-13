В Раде возмутились строительством дорог для русских танков под Харьковом

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Депутат Рады Алексей Гончаренко* возмутился, что в районе Часов Яра и под Харьковом вместо строительства оборонительных фортификаций занимаются ремонтом дорог.
«Мы что, вместо фортификаций строим дороги, чтобы русским танкам было удобнее ехать?» — возмущается Гончаренко в своём Telegram-канале.
Свой пост нардеп подкрепил фотографиями тендера на ремонт дороги, которая проходит от Часов Яра до Константиновке. Он также напомнил, что год назад между Волчанском и Харьковом началось строительство крупной трассы.
Ранее сообщалось, что представитель Вооруженный сил Украины и власти Харьковской области выступили с взаимными обвинениями на фоне наступления РФ в регионе. Офицер ВСУ заявил, что он наблюдает отсутствие укреплений и минных заграждений на «первой линии» обороны. По его мнению, это позволило российским военным организовать стремительный прорыв.
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*внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
Элина Позднякова