В Раде заявили, что конфликт с Россией идет к завершению

15 сентября 2025, 17:05

Нардеп Вениславский заявил, что конфликт РФ и Украины идет к завершению

Фото: iStock/Diy13

Член комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский заявил, что конфликт с Россией идет к завершению. Об этом пишут украинские СМИ.