В Раде заявили, что конфликт с Россией идет к завершению
Член комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский заявил, что конфликт с Россией идет к завершению. Об этом пишут украинские СМИ.
По его мнению, одни признают этот факт, другие – нет, но фактически Киев «стремится в этом направлении». Депутат полагает, что это подтверждается намерением президента США Дональда Трампа организовать трехсторонние переговоры с российским лидером Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.
Вениславский добавил, что встреча, запланированная Трампом, может существенно приблизить завершение конфликта и способствовать установлению мира.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
