Освобождённый по обмену украинский режиссёр Олег Сенцов* возглавил батальон ВСУ

14 сентября 2025, 14:46

Олег Сенцов* (фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров)

Украинский кинорежиссёр и сценарист Олег Сенцов*, освобождённый по обмену, возглавил батальон ВСУ. Об этом сообщают СМИ Украины.