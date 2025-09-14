Освобождённый по обмену украинский режиссёр Олег Сенцов* возглавил батальон ВСУ
Украинский кинорежиссёр и сценарист Олег Сенцов*, освобождённый по обмену, возглавил батальон ВСУ. Об этом сообщают СМИ Украины.
В 2015 году Сенцова* обвинили в подготовке терактов в Крыму и приговорили в России к 20 годам лишения свободы. Задержали его годом ранее сотрудники ФСБ России. Тогда в защиту режиссёра выступили многие его российские коллеги, среди которых Никита Михалков, Александр Сокуров, Владимир Котт, Алексей Герман-младший, Павел Бардин и Андрей Звягинцев. В 2019 году Сенцов освободили и ввернули Украине в результате обмена пленными.
В 2022 году Сенцов* вступил в территориальную оборону Киева, которая входит в состав ВСУ, и призвал бойкотировать российское кино. Позже он служил в 47-й отдельной механизированной бригаде ВСУ «Магура».
Несколько дней назад в Киеве состоялась конференция, на которой обсуждались шаги к завершению конфликта. На ней режиссер заявил, что боевые действия «завтра не закончятся, и послезавтра не закончятся, и скорее всего в этом году не закончятся».
Сейчас Сенцов* активно участвует в военной деятельности, возглавляя один из батальонов ВСУ.
