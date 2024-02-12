В Раде заявили, что сейчас ВСУ ведут боевые действия без помощи союзников

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Депутат Верховной Рады Украины Максим Бужанский заявил, что ВСУ вынуждены вести боевые действия только своими силами без поддержки союзников, как это было весной 2022 года.
Такое заявление украинский депутат перед заседанием Контактной группы по обороне Украины, которая оказывает стране военную помощь.
Он пояснил, что тогда украинской армии приходилось воевать в одиночку своими силами, так как никакой помощи от союзников еще не поступало. В настоящее время, по его словам, происходит то же самое.
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«Послезавтра 19-й "Рамштайн". Странный формат, когда вопрос поставок оружия решается вот так, в буквальном смысле поквартально, а не глобально, исходя из задач и ситуации. Особенно сейчас, когда ВСУ ведут войну практически как весной 2022 года», - написал Бужанский в своем Telegram-канале.
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Элина Позднякова