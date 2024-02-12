В Раде заявили, что сейчас ВСУ ведут боевые действия без помощи союзников

«Президент подписал законопроекты о продлении действия военного положения и всеобщей мобилизации. Соответственно, оба срока продлены с 14 февраля на 90 дней, до 13 мая», - написал Железняк в своем Telegram-канале.

Таким образом, по информации украинского издания «Страна.ua», выборы президента на Украине будущей весной не состоятся.6 февраля Верховная Рада Украины утвердила указ Зеленского о продлении военного положения на 90 дней — до 13 мая 2024 года. Свои голоса за продления действия военного положения отдали 335 парламентариев, 20 человек воздержались. Отмечается, что ни один депутат не проголосовал против. Железняк добавил, что это было уже десятое подобное голосование.