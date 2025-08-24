В Раде заявили о единстве в вопросе территориальной целостности Украины

24 августа 2025, 16:38

Стефанчук заявил о единстве в Раде в вопросе территориальной целостности Украины

Фото: istockphoto/olegda88

Спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук отметил, что в парламенте представлено множество политических позиций, но по ключевым вопросам территориальной целостности республики единства достигают все.





По его словам, плюрализм мнений — нормальное явление для демократии, и даже в трудные времена Украина его сохраняет.





«Но есть вопросы, в которых не может быть двух правд: суверенитет и территориальная целостность, поддержка Сил обороны и безопасности, курс на ЕС и НАТО, неотвратимость ответственности агрессора. Здесь мы должны действовать как одна команда», — цитируют Стефанчука украинские СМИ.