В Раде заявили о единстве в вопросе территориальной целостности Украины
Стефанчук заявил о единстве в Раде в вопросе территориальной целостности Украины
Спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук отметил, что в парламенте представлено множество политических позиций, но по ключевым вопросам территориальной целостности республики единства достигают все.
По его словам, плюрализм мнений — нормальное явление для демократии, и даже в трудные времена Украина его сохраняет.
«Но есть вопросы, в которых не может быть двух правд: суверенитет и территориальная целостность, поддержка Сил обороны и безопасности, курс на ЕС и НАТО, неотвратимость ответственности агрессора. Здесь мы должны действовать как одна команда», — цитируют Стефанчука украинские СМИ.
Ранее The New York Times со ссылкой на экспертов и аналитиков писала, что Украина может согласиться на условие вывода своих войск с тех частей Донбасса, которые находятся под её контролем, в обмен на гарантии безопасности, в том числе от США. По версии газеты, Москва, требуя отвода ВСУ с Донбасса как условия прекращения огня, пытается политически подорвать позиции Владимира Зеленского. Бывший министр иностранных дел Вадим Пристайко назвал такое предложение «отравлённой пилюлей», которую Украине придётся проглотить.