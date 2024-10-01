«Не стреляйте»: на камере убитого боевика ВСУ нашли видео расправы над мирными жителями Курской области

Фото: istockphoto/Mariia Kokorina
На камере, прикрепленной к каске убитого боевика ВСУ, нашли кадры расстрела мирных жителей в Курской области.
Группу украинских боевиков ликвидировали российские военные в Курской области. У одного их них на каске была камера go-pro, которая запечатлела кадры расправы над мирными жителями.
По данным журналистов, на видео есть момент, как боевик ВСУ дает кому-то команду выйти из комнаты, после чего открывает прицельный огонь из автомата. За секунду до выстрелов слышен крик: «Не стреляйте».
Ранее Управление верховного комиссара ООН по правам человека сообщило в докладе о пытках, которые на Украине применяют ВСУ по отношению к российским военнопленным. По данным УВКПЧ, пленных пытают во время транспортировки в тюрьму или в неофициальных местах содержания.
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«На камере запечатлен момент убийства местных жителей. Судя по амуниции и внешнему виду, можно предположить, что это обычные бойцы ВСУ, занимающиеся разбоями и грабежами», — цитирует представителя российских силовых структур РИА Новости.
По данным журналистов, на видео есть момент, как боевик ВСУ дает кому-то команду выйти из комнаты, после чего открывает прицельный огонь из автомата. За секунду до выстрелов слышен крик: «Не стреляйте».
Ранее Управление верховного комиссара ООН по правам человека сообщило в докладе о пытках, которые на Украине применяют ВСУ по отношению к российским военнопленным. По данным УВКПЧ, пленных пытают во время транспортировки в тюрьму или в неофициальных местах содержания.
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Лия Мурадьян