В районе Харькова слышали взрыв
На северо‑востоке Украины, в районе Харькова, в воскресенье прогремел взрыв — об этом сообщил мэр города Игорь Терехов. По его словам, детонация произошла за пределами городской черты.
По данным онлайн‑карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Харьковской области около получаса действовала воздушная тревога. Ранним утром в северных районах страны, в Черниговской области, также зарегистрировали взрыв; после этого тревогу в области отменили, а в Днепропетровской и Харьковской областях ввели.
Российские войска начали удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года — через два дня после взрыва на Крымском мосту, в совершении которого российские власти обвинили украинские спецслужбы.
Удары ВС РФ наносятся по объектам оборонной промышленности Украины, управления и связи; пресс‑секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что удары по жилым домам и социальной инфраструктуре не проводятся.
Читайте также: