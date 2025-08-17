Достижения.рф

В районе Харькова слышали взрыв

Мэр Харькова Терехов заявил о взрыве на городской окраине
Фото: istockphoto/irontrybex

На северо‑востоке Украины, в районе Харькова, в воскресенье прогремел взрыв — об этом сообщил мэр города Игорь Терехов. По его словам, детонация произошла за пределами городской черты.



По данным онлайн‑карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Харьковской области около получаса действовала воздушная тревога. Ранним утром в северных районах страны, в Черниговской области, также зарегистрировали взрыв; после этого тревогу в области отменили, а в Днепропетровской и Харьковской областях ввели.

Российские войска начали удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года — через два дня после взрыва на Крымском мосту, в совершении которого российские власти обвинили украинские спецслужбы.

Удары ВС РФ наносятся по объектам оборонной промышленности Украины, управления и связи; пресс‑секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что удары по жилым домам и социальной инфраструктуре не проводятся.

Никита Кротов

