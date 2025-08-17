В районе Харькова слышали взрыв

17 августа 2025, 13:28

Мэр Харькова Терехов заявил о взрыве на городской окраине

Фото: istockphoto/irontrybex

На северо‑востоке Украины, в районе Харькова, в воскресенье прогремел взрыв — об этом сообщил мэр города Игорь Терехов. По его словам, детонация произошла за пределами городской черты.