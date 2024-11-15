Массированная атака на Кубань, удар по ВСУ в Курской области, переброска «Азова»* в Часов Яр: последние новости СВО

Военнопленный Денис Дунякин, мобилизованный из Кривого Рога, рассказал о новых условиях контракта для иностранных наемников. По его словам, ранее иностранные наемники могли подписывать контракт на год с возможностью досрочного расторжения. Однако сейчас новые контракты будут заключаться на полгода и не будут предусматривать возможность расторжения. Об этом пишет РИА Новости.