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Минувшей ночью ВСУ совершили массированную атаку на российские регионы. Больше всего беспилотников было сбито в Крымском районе Краснодарского края. В Курской области противник сталкивается с мощными атаками ВС РФ. Где удалось достичь успеха российской армии и как складывается обстановка в зоне СВО расскажет «Радио 1».
Курская область
Ситуация остаётся напряженной. По информации телеграм-канала «Рыбарь», российские войска ведут наступление на нескольких участках фронта.
Министерство обороны РФ сообщило, что российские разведчики нанесли удар по автомобилю с пехотой Вооруженных сил Украины с помощью дрона. В районе лесополосы было зафиксировано движение автомобиля с личным составом ВСУ, направлявшегося на свои позиции. Оператор дрона, используя систему сброса боеприпасов, точно поразил цель и тем самым сорвал ротацию украинских сил.
Кроме того, экипаж вертолета Ми-28НМ также нанес удар по опорному пункту и личному составу ВСУ в приграничной зоне. В результате атаки, проведенной армейской авиацией в рамках поддержки сухопутных войск, были уничтожены как сам опорный пункт, так и находившиеся там военнослужащие. Подтверждение уничтожения целей поступило от авиационного наводчика.
Новости СВО по направлениям
Донецкое направление
Группировка «Центр» освободила Вознесенку. Российские войска также заняли Григоровку и Петровку, фиксируя продвижение к Успеновке. Удары продолжаются по тыловым районам Донбасса, где сосредоточены силы ВСУ. В Славянске ракеты попали в общежитие Донбасского государственного педагогического университета, где могли находиться подразделения 18-й бригады Нацгвардии Украины, которые выезжали в Часов Яр.
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Часовоярское направление
В Часов Яр была переброшена бригада специального назначения «Азов»*. Подполковник НМ ЛНР в отставке Андрей Марочко считает, что неонацисты были направлены в этот фронтовой город для стабилизации ситуации, используя методы устрашения других подразделений.
Украинские радикалы также замечены в Торецке (Дзержинск), где у ВСУ возникают проблемы. Среди ликвидированных оказалась Валентина Нагорная, которая снимала видео о своих соратниках. Также был уничтожен Виктор Хетчиков, его дрон был сбит недалеко от Торецка, в селе Леонидовка. Азовца* обвиняют в хаотичных обстрелах городов.
Харьковское направление
Российские вооруженные силы вошли в Купянск, где штурмовики сумели закрепиться на окраинах города и ликвидировать опорный пункт ВСУ, осуществлявший наблюдение за российскими войсками. Украинские источники сообщают, что армия России достигла улицы Некрасова и Сватовской улицы, заняв несколько зданий. Это создает угрозу для снабжения и ротации сил противника в Кучеровке и Петропавловке, где все еще находятся украинские войска.
«Пока рано говорить о полном контроле над левобережным Купянском. Первые подразделения смело вошли на бронетехнике, десант высадился и сейчас удерживает оборону», — отметил военный корреспондент Александр Коц, подчеркнув важность налаживания логистических маршрутов.
Успехи российских войск в Купянском районе вызывают агрессию со стороны боевиков по отношению к мирным жителям. По информации временной государственной администрации Харьковской области, тех, кто отказывается эвакуироваться, подвергают избиениям и грабежам, а мужчин вывозят в неизвестном направлении.
Фото: iStock/zabelin
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Купянское направление
Что касается ситуации в Купянске, российские войска подошли вплотную к городу. Ситуация остаётся напряженной, и российские силы продолжают укреплять свои позиции. Купянск является стратегически важным логистическим узлом для украинской армии, что делает его приоритетной целью для российских войск. Контроль над городом позволит России отслеживать передвижение ВСУ по ключевым транспортным маршрутам и в дальнейшем может привести к окружению украинских сил.
Атака на Крымский район
Крымский район Краснодарского края стал объектом самой массовой атаки беспилотников с начала специальной военной операции.
В ночь на 15 ноября Крымский район подвергся атаке беспилотников со стороны ВСУ. Все дроны были успешно уничтожены, а места падения их обломков оцеплены, в настоящее время на этих участках работают экстренные службы.
Сирена воздушной тревоги была активирована в населённых пунктах района около часа ночи. Жителей призвали оставаться дома, избегать окон, укрываться за вторыми стенами, не пользоваться лифтами и не оставаться на лестницах. Тем, кто находился в автомобиле, рекомендовали покинуть транспорт и найти укрытие или лечь на землю.
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