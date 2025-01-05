ВСУ ударили по больнице и объектам инфраструктуры в Запорожской области

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Украинские войска ударили по больнице в городе Васильевка и объектам гражданской инфраструктуры в Запорожской области. Об этом сообщил замгубернатора региона Антон Тицкий в своём Telegram-канале.
В воскресенье утром ВСУ атаковали беспилотником здание Васильевской городской больницы. Позднее над территорией районной электроподстанции был сбил дрон, который сдетонировал в воздухе.
Также Тицкий сообщил об ударах украинских войск по Энергодару, Токмаку и селу Днепровка в регионе. Два дрона были сбиты, а третий взорвался около вышки сотовой связи в Днепровке. В результате детонации повреждений вышке нанесено не было, она продолжила работать в штатном режиме.
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Анастасия Чинкова