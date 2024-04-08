РДК* прекратит боевые действия на территории РФ, чтобы почтить память погибших

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«Русский добровольческий корпус»* заявил, что завершает «горячую фазу» боевых действий на территории России для того, чтобы почтить память тех, кто был ликвидирован российскими силами при попытках прорвать российские границы.
«Горячая фаза ограниченной военной операции подошла к концу, и хотя наши группы ДРГ и спящие ячейки остаются в регионе, пришло время почтить память наших погибших бойцов», – говорится в Telegram-канале движения.
Напомним, украинские диверсанты предприняли несколько попыток атаковать российское приграничье в преддверии выборов президента России. 20 марта российские войска полностью уничтожили диверсантов в населенном пункте Козинка Белгородской области. Затем ВС РФ атаковали базы диверсантов в приграничном районе.
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*Признан террористической организацией и запрещен в РФ
Элина Позднякова