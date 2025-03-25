В реабилитационном центре «Ясенки» завершили строительство бассейна

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В реабилитационном центре «Ясенки» завершили строительства корпуса бассейна. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства строительного комплекса Московской области.
«В здании центра социально-медицинской реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий «Ясенки» после реконструкции всё готово к открытию. Строительные работы на объекте завершены», – говорится в сообщении.В центре расположены основная чаша с дорожками по 25 м, отдельная чаша с подъёмником, акватренажёры, вспомогательные и административные помещения, тренерская, комнаты медпомощи и помещения водоподготовки. Лечебный корпус с бассейном соединил тёплый переход.
Ранее сообщалось, что в «Ясенках» с февраля 2023 года бесплатно принимают вернувшихся со спецоперации. В центре работают специально разработанные программы адаптации.
Построить бассейн для восстановления здоровья губернатора Московской области Андрея Воробьёва попросили сами участники СВО.
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Лора Луганская