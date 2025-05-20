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В Республике Сербской стартовал фестиваль документального кино «RT.Док: Время наших героев», сообщает RT.
Церемонию открытия фестиваля посетили председатель Союза журналистов РФ Владимир Соловьёв, а также советник президента Милорада Додика Желько Будимир. Также участие в мероприятии приняли представители дипломатических кругов, общественные деятели и сербские ветераны, а артисты спели «Катюшу».
По словам Будимира, западные средства массовой информации не смогли дезориентировать народ Республики Сербской в отношении российской спецоперации на Украине.
Во вторник, 20 мая, в культурном центре «Банский двор» в Баня-Луке покажут пять документальных фильмов. Прийти могут все желающие, вход бесплатный.
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По словам Будимира, западные средства массовой информации не смогли дезориентировать народ Республики Сербской в отношении российской спецоперации на Украине.
Во вторник, 20 мая, в культурном центре «Банский двор» в Баня-Луке покажут пять документальных фильмов. Прийти могут все желающие, вход бесплатный.
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Элина Позднякова