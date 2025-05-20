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В Республике Сербской стартовал фестиваль «RT.Док: Время наших героев»

Фото: iStock/aerogondo

Фото: iStock/aerogondo

В Республике Сербской стартовал фестиваль документального кино «RT.Док: Время наших героев», сообщает RT.
Церемонию открытия фестиваля посетили председатель Союза журналистов РФ Владимир Соловьёв, а также советник президента Милорада Додика Желько Будимир. Также участие в мероприятии приняли представители дипломатических кругов, общественные деятели и сербские ветераны, а артисты спели «Катюшу».

По словам Будимира, западные средства массовой информации не смогли дезориентировать народ Республики Сербской в отношении российской спецоперации на Украине.

Во вторник, 20 мая, в культурном центре «Банский двор» в Баня-Луке покажут пять документальных фильмов. Прийти могут все желающие, вход бесплатный.

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Герой СВО ответил дочери вологодской чиновницы на угрозы отправлять неугодных на фронт
Герой СВО Деев призвал отправить дочь Шевцовой в прифронтовую зону после скандала
20 мая 2025, 13:28

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Герой СВО Юрий Деев призвал отвезти в прифронтовую зону дочь отстранённой главы Нюксенского округа Вологодской области Юлии Шевцовой, обещавшей отправить неугодных ей на СВО. Военнослужащий добавил, что участие в спецоперации является не наказанием, а честью.
«Специальная военная операция – не ссылка, а поле чести! Сюда идут по зову сердца, чтобы защищать Родину, выполняя свой воинский, гражданский и моральный долг. А такие, как дочь Шевцовой, даже не понимают, через что проходят наши бойцы. Ей бы самой побывать в прифронтовой зоне, посмотреть в глаза тем, кто каждый день рискует жизнью за наше будущее. Тогда, может, осознала бы, что её слова – плевок в сторону настоящих героев. Хорошо, что губернатор (Георгий Филимонов – прим. ред.) принял жёсткое решение и показал, что подобное поведение недопустимо для семьи чиновника», – высказался Деев в беседе с NEWS.ru.
Он также добавил, что власть должна быть с народом и не позволять своим детям глумиться над болью.

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов после инцидента заявил, что следующим главой Нюксенского округа, вероятнее всего, будет назначен участник СВО. Деев поддержал это решение, отметив, что такие люди действительно знают цену словам и поступкам.

Напомним, что Юлия Шевцову отправили в отставку после распространившихся в Сети видео её дочери, которая призывала отправить неугодных ей людей на СВО, ссылаясь на то, что её мать – мэр и может оказать влияние на призыв.

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«Выводит переговоры на новый трек»: политолог оценил итоги разговора Путина и Трампа
Политолог Фельдман: Украина и Россия будут договариваться без посредников
20 мая 2025, 13:10

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

Девятнадцатого мая состоялся третий телефонный разговор президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. По словам Путина, Москва готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу будущего мирного договора.
Как рассказал «Радио 1» политолог, кандидат политических наук, профессор Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман, президент США выводит переговоры между Россией и Украиной на новый этап: теперь стороны будут договариваться без представителей других государств.
«Дональд Трамп выводит переговорный процесс на новый трек. Мы циклически завершаем Стамбульский круг и возвращаемся в тот момент, когда делегации России и Украины расстались, так и ни о чём не договорившись весной 2022 года. Важнейший итог — это то, что теперь наши страны будут договариваться без посредников, Соединённые Штаты Америки легитимизировали двустороннюю перспективу дальнейшего урегулирования», — сообщил эксперт.
По его словам, Дональд Трамп теперь займёт позицию стороннего наблюдателя.

Фельдман также отметил, что американский лидер преследовал и личные интересы: положительные итоги телефонного разговора стали доказательством осуществления его предвыборной кампании, в ходе которой Трамп заявил, что завершит украинский конфликт.
«Я думаю, Трамп сделал для себя недавно открытие: у него нет рычагов влияния ни на Москву, ни на Киев. <…> Трамп, который на весь мир ещё во время своей предвыборной кампании многократно пообещал завершить этот конфликт, выступив посредником и медиатором, должен был как-то отчитаться перед внутренней оппозицией, своими избирателями, либеральной прессой, западным общественным мнением о том, чего же он достиг. Вчера он это делал. Он сказал, что вывел стороны на непосредственный контакт, чего мы не наблюдали на протяжении последних трех лет», — пояснил политолог.
Не стоит думать, что образовался российско-американский союз. Очевидно, Трампу «комфортнее» вести переговоры с Владимиром Путиным, нежели с либерал-глобалистами, которые хотят втянуть Соединённые Штаты в конфликт (чтобы США выступили на стороне коллективного Запада). Фельдман уточнил, несмотря на то, что продолжают действовать введённые США санкции против России, Америка по-прежнему поставляет оружие на территорию Украины, Соединённые Штаты не стали расширять санкционные пакеты, выдвигать ультиматум в отношении России, более того, Дональд Трамп в своём заявлении намекнул на перспективы развития торгово-экономических отношений, но только после того, как Москва и Киев урегулируют конфликт.

«Всё пошло не по плану»


Реакция европейских стран и Украины на телефонный разговор Путина и Трампа была ожидаемо отрицательной. Страны ЕС и Киев рассчитывали, что Трамп выдвинет жёсткий ультиматум для России, однако, исходя из официальных заявлений участников разговора, диалог был взаимоуважительным, что, конечно, возмутило европейские и американские СМИ.
«Западные европейские элиты и тем более украинское руководство чувствуют себя преданными Трампом. Они пытались заручиться его поддержкой <…>. C точки зрения европейцев и украинцев, это выглядит как вопиющий выход России из дипломатической изоляции, которую ей пытались устроить, причём этот выход был осуществлен при помощи лидера западного мира — президента Соединённых Штатов Америки. Это явно не то, на что рассчитывал Киев, не то, на что рассчитывал Брюссель, Лондон, Париж и Берлин. Всё пошло не по плану», — сообщил «Радио 1» политолог Фельдман.
Напомним, что Владимир Путин назвал разговор со своим американским коллегой Дональдом Трампом весьма полезным, содержательным и откровенным. По словам российского лидера, переговоры длились больше двух часов. Путин поблагодарил президента США за участие американской стороны в возобновлении диалога между Россией и Украиной.

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Депутат Госдумы оценил телефонный разговор Путина и Трампа
Депутат Журавлев: Путин не пойдет на уступки в украинском конфликте
20 мая 2025, 12:35

Фото: iStock/Konstantin Aksenov

Президент России Владимир Путин не намерен уступать в вопросах урегулирования украинского конфликта. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в интервью NEWS.ru. По его мнению, российский лидер продолжит настаивать на первоначальных условиях, выдвинутых Москвой.
Политик подчеркнул, что по итогам телефонного разговора между Путиным и президентом США Дональдом Трампом можно понять, что российский президент твердо придерживается своей позиции.
«Уверен, что и в дальнейшем мы не свернем с намеченного пути — что на поле боя, что на дипломатическом поприще», — добавил депутат.
Он также отметил, что США продолжат участвовать в переговорах, несмотря на прежние угрозы выйти из них из-за «отсутствия ощутимых результатов». В том случае переговорный процесс автоматически бы остановился, поскольку вести диалог только с Киевом бессмысленно и даже странно, ведь он «пляшет под дудку Вашингтона», пояснил Журавлев.

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Бельгия сообщила о готовности отправить войска на Украину после заключения перемирия
В Бельгии готовы отправить войска на Украину после заключения перемирия
20 мая 2025, 12:28

Фото: iStock/macky_ch

Бельгия выразила готовность отправить войска на Украину в составе «коалиции» желающих во главе с Францией и Великобританией сразу после заключения перемирия. Об этом заявил министр обороны страны Тео Франкен перед встречей глав МИД и Минобороны Евросоюза.
Глава оборонного ведомства подчеркнул, что Бельгия готова «начать действовать на украинской земле».

Ранее в этот день появилась информация, что Владимир Зеленский не намерен выводить свои войска из новых российских регионов. Он подчеркнул, что «выводить наши войска с наших территорий никто не будет». Об этом он сообщил после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом.

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«Действует психологически»: флирт с Хмельницкой, измены, гостевой брак и позиция по СВО. Гоше Куценко — 58 лет
20 мая 2025, 12:13

Гоша Куценко (Фото: Instagram*@ goshakutsenko_official)

Сегодня, 20 мая, свое 58-летие отмечает актёр театра и кино, режиссёр, сценарист, певец Гоша Куценко. Уже более трех десятилетий артист радует поклонников творчеством, проявляя себя в различных амплуа. О работе и личной жизни заслуженного артиста РФ читайте в материале «Радио 1».

Ранние годы


Гоша Куценко (Фото: Instagram*@ goshakutsenko_official)

Юрий Георгиевич Куценко появился на свет 20 мая 1967 года в городе Запорожье. Его отец, Георгий Павлович, трудился инженером в области радиопромышленности, а мать, Светлана Васильевна, работала врачом-рентгенологом. Мальчика назвали в честь прославленного покорителя космоса Гагарина, но это имя не пришлось ему по душе, поскольку он с трудом произносил букву «р». Так еще ребенком Юрий стал Гошей.

Когда Гоше исполнилось шесть лет, его семья перебралась жить в город Львов, где и прошли все школьные годы будущего артиста. После получения аттестата Куценко решил идти по стопам отца, на тот момент уже работающего в Министерстве радиопромышленности, и поступил в Львовский политехнический институт.

В результате Гоша не сможет окончить институт в Львове, так как его призовут в армию. После службы он вернётся домой уже в Москву, к своей семье. Его отца к тому моменту переведут на должность заместителем министра радиопромышленности СССР в столицу.

В новом городе Куценко станет студентом Московского института радиотехники, электроники и автоматики (МИРЭА). Однако через два года он оставит техническое образование и поступит в Школу-студию МХАТ.

Работа в кино


Гоша Куценко (Фото: Instagram*@ goshakutsenko_official)

Дебют Куценко в кино состоялся в 1991 году с эпизодической роли в фильме «Человек из команды «Альфа». В том же году он сыграл в главной роли комедии-фарса под названием «Мумия из чемодана». После вышли в свет ленты «Дети чугунных богов», «Ноктюрн для барабана и мотоцикла» и «Серп и молот».

В 1995 году началась профессиональная деятельность артиста на телевидении. Он был ведущим программы «Партийная зона» на канале ТВ-6, а также участвовал в различных проектах на МУЗ-ТВ. Параллельно артист занялся преподавательской деятельностью во ВГИКе.

В 2002 году на экраны вышел фильм Егора Кончаловского «Антикиллер», который прославил Куценко на всю страну. Продолжение успеха закрепили картины «Антикиллер-2: Антитеррор» и блокбастер «Ночной дозор».

Сейчас Гоша Куценко является одним из самых востребованных актеров. Его фильмография насчитывает более 200 работ, в число которых входят всеми любимые ленты «Турецкий гамбит», «Любовь-морковь», «Параграф 78», «Ёлки», «Скорая помощь», «Склифосовский», «Инсомния» и «1703».

Личная жизнь


Мария Порошина и Гоша Куценко (Фото: Instagram*@ poroshinamariyamikhaylovna)

Первой большой любовью Куценко была начинающая тогда актриса Алёна Хмельницкая. Дальше лёгкого флирта отношения у молодых артистов не зашли. В программе «Секрет на миллион» Хмельницкая рассказала, что между ней и Куценко всегда были особые отношения, но они никогда не позволяли себе лишнего. Актёры до сих пор поддерживают тёплые отношения и дружат уже более трёх десятилетий.

Первые серьёзные отношения у Гоши Куценко завязались с первокурсницей МХАТа Марией Порошиной. В середине 1990-х они стали жить вместе, не оформляя свои отношения официально, но вели себя как супруги. В 1996 году у пары родилась дочь Полина. Когда девочке исполнилось три месяца, Куценко сообщил Марии об измене. В итоге пара рассталась. Спустя годы актёры смогли выстроить ради дочери хорошие отношения и сейчас довольно часто общаются.

Следующей возлюбленной Куценко стала модель и актриса Ирина Скриниченко. Пара поженилась в 2012 году и воспитывает двух дочерей — Евгению и Светлану. При этом пара практикует гостевой брак. Скриниченко с дочками живут за городом, а Куценко — в Москве.

«Дочки знают, что я есть. Я — слабое звено в семье, я, конечно, их балую. Это и сладости, и игрушки. Они любят меня, дружат со мной, побаиваются меня, но я очень редко их вижу», — делился актер в передаче «Светская хроника».

Отношения с Гошей Куценко, внебрачный сын от влиятельного бизнесмена и пять детей: личная жизнь актрисы Марии Порошиной
Отношения с Гошей Куценко, внебрачный сын от влиятельного бизнесмена и пять детей: личная жизнь актрисы Марии Порошиной

Отношение артиста к СВО


Гоша Куценко (Фото: Instagram*@ goshakutsenko_official)

Гоша Куценко, уроженец Запорожья, стал одним из первых артистов, кто призвал к прекращению вооружённого конфликта на Украине в 2014 году. В 2018 году, спустя четыре года, актёр попал в список «Миротворца» — украинского интернет-ресурса, где публикуются данные о людях, которых авторы сайта считают сепаратистами и агентами Кремля. Гоша Куценко был включён в этот список за признание Крыма частью России.

В сентябре 2023 года актёр Гоша Куценко посетил Донбасс. В рамках своей поездки он посетил мемориальный комплекс «Саур-Могила» и принял участие в торжественном мероприятии, посвящённом 80-летию освобождения региона от немецко-фашистских захватчиков. Кроме того, он неоднократно навещал раненых участников специальной военной операции в госпиталях.

Актёр после начала СВО рассказывал журналистам, что санкции и ограничения повлияли на его жизнь. Вместо поездок за рубеж, он теперь гастролирует по России, и работы у него хватает. Но его больше тревожит психологическое состояние, которое возникает из-за напряжённых отношений между странами.

«Ситуация в мире действует скорее психологически. Артист — человек нервный, с сердцем, пожалуй, оголенным, нежели прагматичным. И то, что происходит вокруг, — огромная психологическая нагрузка. Ты нервничаешь, думаешь о семье и детях, о людях, которые гибнут. Переживаешь о всеобщем будущем и живешь ощущением желания помощи и спасения мира. Все-таки творческие люди — миротворцы по сути», — рассказывал Куценко в интервью журналистам «Аргументы и факты».

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