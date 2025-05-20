В Республике Сербской стартовал фестиваль «RT.Док: Время наших героев»

Президент России Владимир Путин не намерен уступать в вопросах урегулирования украинского конфликта. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в интервью NEWS.ru. По его мнению, российский лидер продолжит настаивать на первоначальных условиях, выдвинутых Москвой.