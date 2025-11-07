В Реутове открыли первый в стране муниципальный отдел Фонда «Защитники Отечества»

07 ноября 2025, 22:06

оригинал Фото: пресс-служба администрации г. о. Реутов

В Реутове начал работу первый в России муниципальный отдел Фонда «Защитники Отечества». Его открыли на базе МФЦ по адресу: ул. Победы, 7, сообщили в пресс-службе фонда.





Отдел будет принимать ветеранов спецоперации из соседних муниципальных образований – Балашихи, Люберец и Королёва. Такие отделы призваны повысить доступность и качество персонального сопровождения ветеранов и их семей.

«Хотим максимально приблизить социальных координаторов к нашим защитникам и их родным. Кроме того, руководители отделов смогут напрямую взаимодействовать с главами муниципалитетов и оперативно оказывать помощь», – заявила статс-секретарь – замминистра обороны России, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилёва.

Фото: пресс-служба администрации г. о. Реутов



«В отделении работают четыре социальных координатора и представители различных ведомств. Ветераны могут обратиться по вопросам адаптации жилья, протезирования, дополнительных выплат, реабилитации и других мер поддержки. Расположение офиса рядом с метро и остановками общественного транспорта делает его доступным для жителей ближайших городских округов», – отметила руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» по Московской области Ольга Ермакова.