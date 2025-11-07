В Реутове открыли первый в стране муниципальный отдел Фонда «Защитники Отечества»
В Реутове начал работу первый в России муниципальный отдел Фонда «Защитники Отечества». Его открыли на базе МФЦ по адресу: ул. Победы, 7, сообщили в пресс-службе фонда.
Отдел будет принимать ветеранов спецоперации из соседних муниципальных образований – Балашихи, Люберец и Королёва. Такие отделы призваны повысить доступность и качество персонального сопровождения ветеранов и их семей.
«Хотим максимально приблизить социальных координаторов к нашим защитникам и их родным. Кроме того, руководители отделов смогут напрямую взаимодействовать с главами муниципалитетов и оперативно оказывать помощь», – заявила статс-секретарь – замминистра обороны России, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилёва.Инициативу создания муниципальных отделов в крупных регионах 20 октября на заседании Наблюдательного совета фонда поддержал первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко. В качестве пилотных территорий выбрали Московскую область, Донецкую и Луганскую народные республики.
Подмосковье – один из крупнейших регионов по числу ветеранов СВО на сопровождении фонда. В новом офисе работают представители военных комиссариатов, Государственного юридического бюро, прокуратуры, Бюро медико-социальной экспертизы и Социального фонда России. Также на базе отделения ветераны-психологи поддерживают боевых товарищей.
«В отделении работают четыре социальных координатора и представители различных ведомств. Ветераны могут обратиться по вопросам адаптации жилья, протезирования, дополнительных выплат, реабилитации и других мер поддержки. Расположение офиса рядом с метро и остановками общественного транспорта делает его доступным для жителей ближайших городских округов», – отметила руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» по Московской области Ольга Ермакова.Во время открытия отделения Цивилёва вручила ключи от автомобилей с ручным управлением ветеранам СВО с тяжёлыми травмами. При поддержке президента России фонд уже выдал более 400 таких машин, а до конца года планирует довести показатель до 500.