В результате атаки БПЛА в Раменском погибла 46-летняя женщина

Фото: Минобороны РФ
По уточненным данным, в доме на Спортивном проезде пострадали три человека. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Воробьем подчеркнул, что все пострадавшие в результате атаки БПЛА в доме на Спортивном проезде в Раменском все они госпитализированы в Раменскую больницу. К сожалению, погибла 46-летняя женщина. Ранее сообщалось о гибели 9-летнего ребенка, но эта информация не подтвердилась.
В пунктах временного проживания в настоящее время размещены 43 человека, эвакуированных из дома. Им обеспечено горячее питание и все необходимые условия для временного пребывания.
Ранее Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы противовоздушной обороны сбили 10 беспилотников ВСУ на подлете к столице. В Домодедовском городском округе сбили два дрона, а специалисты экстренных служб уже работают на местах падения обломков. Во время ночной атаки беспилотников в подмосковном Раменском пострадали два многоквартирных дома.
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В пунктах временного проживания в настоящее время размещены 43 человека, эвакуированных из дома. Им обеспечено горячее питание и все необходимые условия для временного пребывания.
Ранее Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы противовоздушной обороны сбили 10 беспилотников ВСУ на подлете к столице. В Домодедовском городском округе сбили два дрона, а специалисты экстренных служб уже работают на местах падения обломков. Во время ночной атаки беспилотников в подмосковном Раменском пострадали два многоквартирных дома.
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Елена Перлова