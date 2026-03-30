В результате атаки БПЛА в Таганроге повреждены дома, предприятия и есть жертвы
В Таганроге после атаки БПЛА повреждены почти 40 домов и три предприятия
Глава Таганрога Светлана Камбулова сообщила о серьезных последствиях атаки БПЛА. В ночь на понедельник в городе пострадали почти 40 домов и три предприятия. Об этом она написала в своем Telegram-канале.
В результате нападения один человек погиб, восемь обратились за медицинской помощью, среди них одна женщина нуждается в госпитализации.
«Повреждено 12 многоквартирных и 27 частных домов, 10 автомобилей, а также остекление в школе», — отметила она.
С улицы Свободы эвакуировали жителей. Для обеспечения безопасности и проведения работ саперами территорию перекроют.
