В результате атаки дронов в Крыму повреждены несколько электроподстанций

17 октября 2025, 08:39

Фото: iStock/bbsferrari

Несколько электроподстанций на территории Республики Крым получили повреждения в результате атаки беспилотников. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов.





Он подчеркнул, что аварийные бригады уже работают на местах, специалисты делают всё возможное для скорейшего восстановления энергоснабжения.





«В результате атаки БПЛА повреждения получили несколько электроподстанций на территории Республики Крым. На данный момент идут восстановительные работы», — написал Аксенов в своем Telegram-канале.