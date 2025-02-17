В результате атаки дронов ВСУ на НПЗ в Краснодарском крае пострадала девочка

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Беспилотники ВСУ совершили атаку на Ильский НПЗ в Краснодарском крае, в результате которого пострадала четырехлетняя девочка. Об этом сообщает Mash.
«ВСУ атакуют Краснодарский край. Обломки БПЛА упали в станице Северской», — пишут в telegram-канале.
Как рассказывают местные жители, взрывы слышны и в Кавказском районе. Обломки одного из дронов упали на частные дома. Известно о пострадавшей девочке четырех лет, которая была доставлена в больницу.
Из-за налета дронов возник пожар возле Ильского НПЗ. Жители поселка сообщают о семи взрывах в небе над населенным пунктом.
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Иван Мусатов