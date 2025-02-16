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БПЛА ВСУ ударили по двум машинам в Курской области — Хинштейн

Фото: istockphoto/N-sky

Фото: istockphoto/N-sky

Украинские беспилотники ударили по двум автомобилям в Курской области. Как уточнил врио главы региона Александр Хинштейн, пострадавших нет.
«В районе 17:00 вблизи н. п. Колячек FPV-дрон квадрокоптерного типа атаковал легковую автомашину, которой управлял местный житель. Только чудом он не пострадал. Примерно через 20 минут аналогичной атаке беспилотника на трассе вблизи н. п. Таборище подвергся грузовой автомобиль-цистерна, перевозящий комбикорма компании «Мираторг». Слава богу, водитель также не пострадал», — гласит публикация чиновника.
Хинштейн заключил, что атаки со стороны ВСУ вновь демонстрируют террористическую сущность режима Киева с его приспешниками.

Ранее сообщалось об атаке со стороны ВСУ в Белгородской области.

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Дрон ВСУ ударил по машине в Белгородской области, есть погибшие
Гладков: три человека погибли в результате атаки со стороны ВСУ по автомобилю
16 февраля 2025, 19:34

Фото: istockphoto/N-sky

Атака украинского дрона по автомобилю унесла жизни троих человек в Белгородской области. Об этом написал в Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.
«Сегодня еще один трагический день для нашего региона. <...> Три мирных жителя погибли в результате очередной атаки ВСУ. На въезде в село Графовка Краснояружского района дрон нанес удар по движущемуся легковому автомобилю», — сказано в публикации чиновника.
Гладков соболезнует близким и родственникам погибших.

Ранее стало известно, что украинские боевики атаковали ведущую в Крым дорогу в Запорожской области. Уточнялось, что при атаке использовались кассетные боеприпасы.

Российская спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года, противник бьет по приграничным территориям РФ.

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#дрон
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США уточняют у союзников, кто готов разместить войска на Украине
Reuters: США уточняют у Европы о готовности развернуть войска на Украине
16 февраля 2025, 18:33

Фото: iStock/rarrarorro

США уточняют у европейских союзников, кто из них готов развернуть свои войска на Украине в рамках мирного урегулирования конфликта. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на письмо.
В письме спрашивается, какие государства согласны направить военных на Украину, а также какова будет численность сил. Уточняется, что соответствующий документ включает в себя шесть пунктов и вопросов.

Согласно информации источника, на сегодняшний день идут споры о том, как именно должна ответить Европа.

Ранее спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог раскрыл, каких уступок от России по Украине могут ждать Соединенные Штаты. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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В Финляндии высказались о переговорах по Украине
Финский президент Стубб призвал к переговорам для перевооружения Украины
16 февраля 2025, 18:10

Фото: istockphoto/Viacheslav Chernobrovin

Для «оказания давления» на РФ и перевооружения Киева, необходимы предварительные переговоры, заявил в рамках Мюнхенской конференции финский президент Александр Стубб.
«Первая фаза — это предварительные переговоры. И это момент, когда нам нужно перевооружить Украину и оказать максимальное давление на Россию», — произнес политик.

В качестве второй фазы Стубб назвал прекращение огня, которое, по его словам, «часто путают с мирным процессом».

Несколько дней назад президент России Владимир Путин говорил со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Как отмечали в Кремле, за примерно полтора часа беседы политики обсудили украинский конфликт и другие вопросы внешней политики.

Ранее стало известно, что раскрыли США своим союзникам в Европе.

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«Девичник у пенсионерки»: почему Наташа Королева пропустила день рождения матери и что стоит за их напряженными отношениями?
16 февраля 2025, 17:54

Наташа Королева (Фото: Instagram* @koroleva__star)

На днях знаменитая певица Наташа Королева выразила свои чувства к матери Людмиле Порывай в ее 79-летие. Несмотря на расстояние, артистка отметила этот важный момент в жизни своей мамы, поделившись трогательным постом в социальных сетях и опубликовав памятный снимок.
В сети сразу же отреагировали на события, назвав их явной провокацией. Подробности читайте в материале «Радио 1».

Королева не поехала на праздник матери

Людмила Порывай (Фото: Instagram* @koroleva__star)

Традиционно каждый год Королева, оставляя все свои дела, отправлялась в Майами, чтобы лично поздравить свою мать. В этом году дочь ограничилась постом с поздравлением в социальной сети. Певица опубликовала видео в праздничном платье со словами:

«Невероятная, жизнерадостная, темпераментная, миролюбивая, гостеприимная. Моя любимая мамочка! Ты сейчас далеко от меня, но я знаю, что ты соберешь своих подружек на девичник и отметишь. Люблю тебя, моя ласточка».

Также Наташа Королёва рассказала, что ко дню рождения своей матери она подготовила новый музыкальный трек под названием «Девичник», который был написан специально для нее. Людмила Порывай уже долгое время проживает в Майами, и в этом году она не смогла разделить радость с дочерью в свой день рождения.

Отношения похолодали или обстоятельства всему виной?


Наташа Королева (Фото: Instagram* @koroleva__star)

Дело в том, что гостеприимная «мама Люда» является далеко не скромной пенсионеркой Майями. Будучи уроженкой Киева, мать Королевой активно поддерживает политику Зеленского. Порывай неоднократно была замечена в митингах, направленных в поддержку Украины, и призывах людей «собирать деньги во имя спасения души».

Королёва же придерживается нейтрального отношения к событиям на Украине, ставя во главу угла родственные отношения, чего не скажешь о ее супруге Сергее Глушко. Артист — бывший военнослужащий Российской армии, глубоко преданный своей стране. Он активно выражает свою поддержку специальной военной операции и военнослужащим России.

Идеологическое противостояние двух близких людей Наташи Королёвой уже неоднократно выливалось в большие скандалы в семье. В этот раз отсутствие Королёвой на дне рождения Людмилы Порывай публика расценила как назревающий скандал на почве разных идеологий.

Пользователи активно высказывали свои предположения о причинах произошедшего. Все подписчики были единодушны: между матерью и дочерью, которые уже давно находятся в напряжённых отношениях из-за Глушко, снова возник конфликт. Как ещё можно объяснить, что звезда, которая постоянно ездит в Майами, проигнорировала такое важное событие?

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Захарова осудила слова Каллас о негибели россиян от ВСУ
Захарова: слова Каллас о негибели россиян от ВСУ являются низостью
16 февраля 2025, 17:53

Мария Захарова (Фото: mid.ru)

Слова главного дипломата Европы Каи Каллас о том, что мирные граждане РФ не гибнут в украинском конфликте — низость. Об этом в личном Telegram-канале заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.
«Деградацию есовцев на этом посту мы наблюдаем давно. Честно говоря, думала, что Борреля уже никто не переплюнет по цинизму и аморальности. Но, видимо, есть ещё резервы низости», — сказано в публикации.
Перед этим Кая Каллас в рамках Мюнхенской конференции заявляла, что «российское гражданское население не гибнет» в конфликте на Украине.

Российская спецоперация по защите Донбасса началась в конце февраля 2022 года на фоне усилившихся обстрелов со стороны боевиков ВСУ.

Ранее в Великобритании сделали громкое заявление о российской армии.

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