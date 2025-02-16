БПЛА ВСУ ударили по двум машинам в Курской области — Хинштейн

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Украинские беспилотники ударили по двум автомобилям в Курской области. Как уточнил врио главы региона Александр Хинштейн, пострадавших нет.
«В районе 17:00 вблизи н. п. Колячек FPV-дрон квадрокоптерного типа атаковал легковую автомашину, которой управлял местный житель. Только чудом он не пострадал. Примерно через 20 минут аналогичной атаке беспилотника на трассе вблизи н. п. Таборище подвергся грузовой автомобиль-цистерна, перевозящий комбикорма компании «Мираторг». Слава богу, водитель также не пострадал», — гласит публикация чиновника.Хинштейн заключил, что атаки со стороны ВСУ вновь демонстрируют террористическую сущность режима Киева с его приспешниками.
Ранее сообщалось об атаке со стороны ВСУ в Белгородской области.
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