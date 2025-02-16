Дрон ВСУ ударил по машине в Белгородской области, есть погибшие

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Атака украинского дрона по автомобилю унесла жизни троих человек в Белгородской области. Об этом написал в Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.
«Сегодня еще один трагический день для нашего региона. <...> Три мирных жителя погибли в результате очередной атаки ВСУ. На въезде в село Графовка Краснояружского района дрон нанес удар по движущемуся легковому автомобилю», — сказано в публикации чиновника.Гладков соболезнует близким и родственникам погибших.
Ранее стало известно, что украинские боевики атаковали ведущую в Крым дорогу в Запорожской области. Уточнялось, что при атаке использовались кассетные боеприпасы.
Российская спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года, противник бьет по приграничным территориям РФ.
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Никита Кротов