Дрон ВСУ ударил по машине в Белгородской области, есть погибшие

На днях знаменитая певица Наташа Королева выразила свои чувства к матери Людмиле Порывай в ее 79-летие. Несмотря на расстояние, артистка отметила этот важный момент в жизни своей мамы, поделившись трогательным постом в социальных сетях и опубликовав памятный снимок.