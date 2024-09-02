Мобилизованный боец ВСУ Кащук рассказал, как в первом же бою сдался ВС России

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Боец Вооруженных сил Украины Александр Кащук рассказал, как в первом же бою сдался российским военным. Об этом информирует РИА Новости.
Мобилизован Кащук был в 2022 году. Повестку получил, когда вернулся из Чехии на Украину, чтобы навестить больную мать. По его словам, в Чехии он четыре года работал строителем.
Военный рассказал, что изначально попал в тыловую часть радиотехнических войск ВСУ, а в мае 2022 года был переведен в 35-ю бригаду морской пехоты, которая стояла на Херсонском направлении.
По словам пленного, всего через несколько дней после прибытия в подразделение на передовой он оказался на позициях Вооруженных сил Украины в районе Крынок вместе с группой из четырех человек. Их задача заключалась в изучении местности, чтобы стать проводниками для ожидающих подкреплений ВСУ. В плен он попал 18 июля.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Военный рассказал, что изначально попал в тыловую часть радиотехнических войск ВСУ, а в мае 2022 года был переведен в 35-ю бригаду морской пехоты, которая стояла на Херсонском направлении.
По словам пленного, всего через несколько дней после прибытия в подразделение на передовой он оказался на позициях Вооруженных сил Украины в районе Крынок вместе с группой из четырех человек. Их задача заключалась в изучении местности, чтобы стать проводниками для ожидающих подкреплений ВСУ. В плен он попал 18 июля.
«Просто пришли и все, сдались им. Без стрельбы. Они подошли… я в мультикаме, они в мультикаме, и также по-русски говорят. Что, стрелять что ли? Сразу же? А друг друга у нас никто не знает, мы вот только вчетвером друг друга знали и все», – поделился Александр Кащук.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Дарья Осипова