В результате украинского обстрела в Лисичанске погибли два человека

Взятие под контроль посёлка Липцы под Харьковом, где в настоящее время идёт активное продвижение российских войск, позволит снабжать тыловые подразделения ВС РФ на подступах к Харькову. Об этом глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил в беседе с журналистами.