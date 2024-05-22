В результате украинского обстрела в Лисичанске погибли два человека

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В результате обстрела Лисичанска со стороны ВСУ погибли два человека. Об этом сообщил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник в Телеграм-канале.
По данным Пасечника, украинские войска выпустили по центру города 6 ракет из реактивной системы залпового огня HIMARS, были повреждены два девятиэтажных здания.
Он добавил, что сотрудники МЧС, невзирая на угрозы повторных обстрелов, продолжают разбирать завалы. На месте также работают сотрудники Следственного комитета. Глава региона сообщил, что поручил администрации Лисичанска оценить ущерб от ракетного обстрела. Пасечник пообещал, что всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь.
Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.
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«Циничный обстрел со стороны ВСУ жилых домов Лисичанска, по предварительной информации, унес жизни двоих мирных жителей. Еще четверо пострадавших доставлены в больницы, им оказывается вся необходимая медицинская помощь», — написал Пасечник.
Он добавил, что сотрудники МЧС, невзирая на угрозы повторных обстрелов, продолжают разбирать завалы. На месте также работают сотрудники Следственного комитета. Глава региона сообщил, что поручил администрации Лисичанска оценить ущерб от ракетного обстрела. Пасечник пообещал, что всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь.
Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.
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Алина Юрчак