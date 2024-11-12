В РФ чиновница назвала «сидельцами» и «мошенниками» бойцов СВО

Фото: istockphoto/Anna_Anikina
Российская чиновница в Сочи заявила, что в зоне спецоперации служат «сидельцы» и «мошенники». Скандальное видео продемонстрировал Telegram-канал Kub Mash.
На видеозаписи стоящая спиной к снимающему ролик женщина называет маму одной жительницы обезьяной. Затем она нелестно высказывается об участниках боевых действий.
Горожане подчеркнули, что на записи Любовь Гашкова, являющаяся главным специалистом отдела муниципального казначейства. Канал отметил, что незадолго до попавшей на запись встречи, Гашкова якобы с высокомерием общалась с людьми.
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«Я знаю, кто на СВО. (...) Сидельцы на СВО, я представляю, какие мошенники на СВО», — произнесла чиновница.
Горожане подчеркнули, что на записи Любовь Гашкова, являющаяся главным специалистом отдела муниципального казначейства. Канал отметил, что незадолго до попавшей на запись встречи, Гашкова якобы с высокомерием общалась с людьми.
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Никита Кротов