В РФ опубликовали список 400 желающих вернуться на Украину военных

Фото: сайт Кремля
Российский омбудсмен Татьяна Москалькова показала список из 400 украинских военнослужащих, которые хотят вернуться на родину.
Она опубликовала список в своем Telegram-канале. По ее словам, эти военнослужащие согласились на обменный процесс.
Москалькова обратилась к омбудсмену Верховной Рады Украины Лубинцу с просьбой оказать содействие в российско-украинском обмене.
Российский омбудсмен надеется, что гуманитарный диалог с Украиной продолжится и российские военнослужащие смогут вернуться домой.
Ранее сообщалось, что представители МККК за прошлый год нашли 46 российских бойцов, которые находились в плену на Украине.
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Москалькова обратилась к омбудсмену Верховной Рады Украины Лубинцу с просьбой оказать содействие в российско-украинском обмене.
Российский омбудсмен надеется, что гуманитарный диалог с Украиной продолжится и российские военнослужащие смогут вернуться домой.
Ранее сообщалось, что представители МККК за прошлый год нашли 46 российских бойцов, которые находились в плену на Украине.
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Алёна Самарева