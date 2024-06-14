Москалькова обратилась в международные органы из-за гибели журналиста НТВ в ДНР

Раненый в Горловке журналист телеканала НТВ Алексей Ивлиев прооперирован, его состояние стабильное, а жизни ничего не угрожает. Об этом сообщается в Telegram-канале ntvnews. Ранее официальный представитель российского МИДа Мария Захарова назвала обстрел журналистов со стороны ВСУ в Горловке целенаправленным ударом.