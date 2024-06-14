Москалькова обратилась в международные органы из-за гибели журналиста НТВ в ДНР

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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась в международные органы по поводу смерти журналиста НТВ Валерия Кожина из-за атаки ВСУ.
«Обратилась в международные органы, наделенные мандатом защиты журналистов — ЮНЕСКО, УВКПЧ ООН, Представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ. А также в международную неправительственную организацию Комитет защиты журналистов с целью придания гласности варварским действиям ВСУ», — написала омбудсмен в своем Телеграм-канале.13 июня мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что журналист телеканала НТВ Валерий Кожин скончался в медучреждение после того, как попал под обстрел со стороны украинских войск в Никитовском районе города.
До этого телеканал НТВ сообщил, что жизни корреспондента Алексея Ивлиева ничего не угрожает. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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