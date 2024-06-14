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Москалькова обратилась в международные органы из-за гибели журналиста НТВ в ДНР

14 июня 2024, 02:54
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась в международные органы по поводу смерти журналиста НТВ Валерия Кожина из-за атаки ВСУ.
«Обратилась в международные органы, наделенные мандатом защиты журналистов — ЮНЕСКО, УВКПЧ ООН, Представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ. А также в международную неправительственную организацию Комитет защиты журналистов с целью придания гласности варварским действиям ВСУ», — написала омбудсмен в своем Телеграм-канале.
13 июня мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что журналист телеканала НТВ Валерий Кожин скончался в медучреждение после того, как попал под обстрел со стороны украинских войск в Никитовском районе города.



До этого телеканал НТВ сообщил, что жизни корреспондента Алексея Ивлиева ничего не угрожает. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#рф
США добились от пяти стран обязательств по передаче Киеву систем Patriot
США добились от пяти стран обязательств по передаче Украине систем Patriot
13 июня 2024, 22:43

Фото: iStock/MikeMareen

США получили от пяти государств обязательства относительно укрепления ПВО Украины путем передачи ей ракетных комплексов Patriot.
Такое заявление сделал президент США Джо Байден, сообщает информационное агентство ТАСС.

По словам американского президента, Вашингтон получил обязательства от пяти стран, и речь идет не только о системах Patriot. Также Украине будут переданы другие системы противовоздушной обороны.

Он также заявил, что другим странам, которые ждут от США системы ПВО, придется подождать. Самое важное сейчас — удовлетворить нужды ВСУ, заявил Байден.

Соответствующие заявления президент США сделал на совместной с президентом Украины Владимиром Зеленским пресс-конференции по итогам двусторонней встречи.

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Байден сообщил об отсутствии оснований для отправки войск США на Украину
Байден: соглашение с Украиной не предусматривает отправку войск США
13 июня 2024, 22:41

Фото: сайт Кремля

Американо-украинское соглашение по безопасности не предусматривает отправку войск Штатов на Украину.
Об этом пишет агентство ТАСС. По словам президента США Джо Байдена, соглашение по безопасности между Вашингтоном и Киевом направлено на укрепление военного потенциала Украины в долгосрочной перспективе.

Незадолго до этого американская газета The New York Times заявила, что войска государств НАТО могут поехать на Украину для обучения боевиков ВСУ.

При этом в начале мая на сайте президента Украины Владимира Зеленского была опубликована петиция с предложением призвать государства ввести войска в страну.

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RusVesna: ВС РФ уничтожили мост у Харькова, снабжавший артиллерию ВСУ
13 июня 2024, 21:39

Фото: iStock/Evgeny555

ВС РФ ударили по мосту в районе Старого Салтова Харьковской области, который использовался для снабжения артиллерии ВСУ.
Сообщение публикует Telegram-канал «Военкоры Русской весны» (RusVesna).

По данным канала, удар был нанесен высокоточной ракетой Х-38МЛЭ. Он пришелся по мосту через Печенежское водохранилище — важной артерии снабжения для Вооруженных сил Украины.

Отмечается, что несколько пролетов моста из-за ракетного удара ушли под воду.

Ранее стало известно, что ВС РФ нанесли одиночный ракетный удар по Николаеву. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что, вероятно, произошло поражение склада взрывчатых веществ.

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НТВ сообщил, что жизни корреспондента Ивлиева ничего не угрожает
13 июня 2024, 21:13

Фото: istockphoto/Iulianna Est

Раненый в Горловке журналист телеканала НТВ Алексей Ивлиев прооперирован, его состояние стабильное, а жизни ничего не угрожает. Об этом сообщается в Telegram-канале ntvnews. Ранее официальный представитель российского МИДа Мария Захарова назвала обстрел журналистов со стороны ВСУ в Горловке целенаправленным ударом.
Дипломат отмечала, что на такие атаки обязаны реагировать международные организации. В частности, упоминались ОБСЕ и ЮНЕСКО.

Журналисты телеканала НТВ исполняли свой профессиональный долг, когда их атаковали украинские радикалы. Оператора Валерия Кожина медикам спасти не удалось.

Украинские националисты уже не в первый раз используют в качестве цели журналистов. Так, в апреле 2024 года в зоне спецоперации погиб корреспондент «Известий» Семен Еремин в результате атаки FPV-дрона.

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Блинкен сообщил, что соглашение по безопасности с Украиной заключат на 10 лет
Блинкен: соглашение США и Украины по безопасности будет подписано на 10 лет
13 июня 2024, 21:13

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Соглашение США и Украины по безопасности будет заключено на 10 лет.
Речь идет о документе, который планируется подписать на полях саммита Группы семи в Италии, заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен в интервью телеканалу NBC.

По его словам, США будут поддерживать Украину в укреплении ее обороны в течение следующих 10 лет.

Этот документ поможет Украине вступить в НАТО, заявил ранее помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан.

Страны Группы семи на саммите альянса в Вильнюсе летом прошлого года сообщили о намерениях заключить с Киевом соглашения о гарантиях безопасности.

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«Пусть писюны по башке настучат»: Милонов предложил оригинальную борьбу с ВСУ
Депутат Милонов предложил бить ВСУ резиновыми писюнами
13 июня 2024, 20:28

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил закидать боевиков ВСУ «резиновыми писюнами». С таким предложением парламентарий выступил в рамках беседы с «Говорит Москва». По мнению Милонова, таким образом можно избавиться от продукции магазинов для взрослых. В частности, Милонов предложил устроить этими «снарядами» бомбардировку.
«Надо взять весь товар из секс-шопов, погрузить на бомбардировщики и сбросить на войска ВСУ. Пусть им эти писюны резиновые по башке настучат», – сказал депутат.

Как ранее сообщали в минобороны России, бойцы группировки войск «Восток» ликвидировали диверсионно-разведывательную группу украинских радикалов при помощи артиллерии и беспилотников.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса для защиты мирного населения от геноцида со стороны киевского режима.

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#украина
#всу
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#новости
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Разведчики группы войск «Восток» уничтожили ДРГ ВСУ у Времьевского выступа
13 июня 2024, 20:04

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Российские войска уничтожили диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) боевиков ВСУ в районе Времьевского выступа на Южнодонецком направлении. Об этом сообщило минобороны России.
«Была поставлена задача проверить лесополосу, сколько подразделений сможем там разместить, сколько техники. Я знал там каждый кустик, каждую норку, чтобы укрыть личный состав и технику», – рассказал командующий разведротой с позывным «Мелкий».

По словам военных группировки войск «Восток», запасы техники украинских радикалов сильно истощены, а ВС РФ все больше ухудшают положение боевиков ВСУ.

ДРГ противника была отработана артиллерией, а затем расчет беспилотников точечно сбросил боеприпасы с воздуха и ликвидировал диверсантов ВСУ.

Россия продолжает денацификацию и демилитаризацию Украины.

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#украина
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#спецоперация
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США не планируют отбирать Patriot у Польши ради Украины
Остин: снимать Patriot с боевого дежурства в Польше ради Украины не планируется
13 июня 2024, 19:55

Фото: iStock/MikeMareen

Шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что США не намерены ослаблять противовоздушную оборону Польши зенитно-ракетными комплексами Patriot для их передачи Украине. Об этом Остин сообщил на пресс-конференции в Брюсселе.
По его словам, никаких изменений в покрытии Польши не произойдет в ближайшем будущем. Он добавил, что ему пока нечего анонсировать в отношении поставок новых ЗРК Patriot на Украину.

Ранее Остин заявил, что страны НАТО с 2022 года предоставили Киеву оружия на 98 миллиардов долларов.

Напомним, глава специального штаба по вопросам Украины при МО Германии Кристиан Фройдинг заявил, что украинские военные будут использовать над территорией РФ переданные Берлином ЗРК Patriot. В качестве точных мест удара Фройдинг назвал Харьков и ​территорию России.

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Пострадавший в Горловке оператор НТВ Валерий Кожин скончался в больнице
13 июня 2024, 19:39

Фото: iStock/inga

В больнице скончался оператор НТВ Валерий Кожин, пострадавший при атаке ВСУ в Горловке. Об этом сообщает телеканал.
«Умер наш оператор Валерий Кожин, раненый сегодня в Горловке. Врачи спасали его несколько часов, но ранения Валеры оказались не совместимы с жизнью», — говорится в Telegram-канале НТВ.

Ранее стало известно, что тяжелые ранения получили трое сотрудников НТВ, которые работали в Горловке ДНР. Об этом в своем Telegram-канале написал глава городского округа Иван Приходько. Он отметил, что все пострадавшие госпитализированы в городскую больницу. После телеканал НТВ уточнил, что пострадали двое его сотрудников. Это корреспондент Алексей Ивлиев и оператор Валерий Кожин. Оба они находились в реанимации. Их оперировали. Третьим пострадавшим стал офицер сопровождения.

За жизнь двух других пострадавших врачи продолжают бороться.

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