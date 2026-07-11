11 июля 2026, 19:41

Обозреватель Бернардини: ЕС не должен принимать участие в переговорах по Украине

Фото: iStock/ffikretow

Евросоюз не должен принимать участие в процессе мирных переговоров по завершению конфликта на Украине. Так считает политический обозреватель Марк Бернардини.





Ранее экс-премьер-министр Италии, лидер оппозиционной итальянской партии «Движение 5 звезд» Джузеппе Конте потребовал от руководства ЕС назначить специального представителя для переговоров с Россией, отметив, что пауза в этом вопросе слишком затянулась.



При этом Бернардини в разговоре с Общественной Службой Новостей отметил, что полномочий предъявлять требования руководству ЕС у Конте нет, и слушать его никто не будет. Он также добавил, что ЕС вовсе не должен принимать участие в переговорах по завершению конфликта на Украине.





«Участвовать в переговорах, помимо конфликтующих сторон, могут только посредники, которые должны быть беспристрастными и не должны быть уличены в симпатиях к какой-либо из сторон», — уточнил эксперт.