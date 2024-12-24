В РФ запустили «военный маркетплейс»: что предлагает новая инициатива для СВО

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Партия «Единая Россия», Центр беспилотных систем и технологий и банк ПСБ объявили о запуске «военного маркетплейса». Он предназначен для поддержки военнослужащих в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщили в официальном Telegram-канале партии.
Через новую платформу военные смогут приобретать комплектующие для сборки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и других технических изделий прямо в зоне СВО. Руководитель центрального исполкома партии Александр Сидякин пояснил, что система уже прошла тестирование и доступна для использования.
Процесс покупки максимально упрощён: авторизация проводится через двухфакторную аутентификацию, а информация о пользователях полностью обезличена.
Маркетплейс предлагает детали для создания беспилотников, включая рамы, винты, двигатели и системы связи. Финансовая инфраструктура Министерства обороны интегрирована в проект, что гарантирует безопасность и конфиденциальность операций.
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Процесс покупки максимально упрощён: авторизация проводится через двухфакторную аутентификацию, а информация о пользователях полностью обезличена.
Маркетплейс предлагает детали для создания беспилотников, включая рамы, винты, двигатели и системы связи. Финансовая инфраструктура Министерства обороны интегрирована в проект, что гарантирует безопасность и конфиденциальность операций.
«Сегодня запускаем эту систему впервые после тестов, уже все работает. Вся информация обезличена, никакие данные военных не раскрываются, и сторонний человек доступ туда получить не сможет. Безусловно, финансовая инфраструктура министерства обороны встроена в этот процесс», — уточнил Сидякин.Кроме того, «Единая Россия» и Центр беспилотных систем реализуют инициативу по дооснащению технико-эксплуатационных частей, чтобы усилить техническую поддержку в зоне СВО.
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Мария Моисеева