Валерий Карпин продлил контракт со сборной России

Фото: РИА Новости/Александр Вильф
Главный тренер российской сборной Валерий Карпин подписал новый контракт с национальной командой.
Соглашение рассчитано на четыре года, сообщила пресс-служба сборной, опубликовав видео с 55-летним тренером.
Карпин стал главным тренером сборной летом 2021 года и с марта 2022 года также работает в клубе «Ростов».
Под его руководством сборная России провела 18 матчей, выиграв 11 из них, сыграв вничью 6 раз и потерпев лишь одно поражение.
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«Здравствуйте, это Валера, главный тренер сборной. Еще на четыре года», — сказал Карпин в видео.
Карпин стал главным тренером сборной летом 2021 года и с марта 2022 года также работает в клубе «Ростов».
Под его руководством сборная России провела 18 матчей, выиграв 11 из них, сыграв вничью 6 раз и потерпев лишь одно поражение.
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Артем Кузьмин