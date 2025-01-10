Губерниев: жду, что российский футбол в 2025 году вернется хоть куда-нибудь

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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, говоря об ожиданиях от российского футбола в 2025 году, заявил, что ждет возвращения отечественных спортсменов «хоть куда-нибудь». По его словам, футболистам пора перестать вариться в собственном соку.
«Я жду прежде всего яркой концовки чемпионата, но нам бы вернуться хоть куда-нибудь. Поэтому этого и ждём, чтобы перестать вариться в собственном соку. Хочется нам вот этого. Мне, по крайней мере, и, я думаю, со мной многие согласятся. Но мы предполагаем, а другие силы располагают», — пояснил он в беседе с Metaratings.ru.На вопрос о возможных «потеплениях» в отношении российского спорта на международной арене, Губерниев ответил метафорично, сравнив ситуацию с погодой в Москве.
«Всегда возможно ждать потепления, а потом бац — мороз, минус 25. Опять же говорю: Россия», — отметил обозреватель.Читайте также:
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