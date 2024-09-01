В России арестовали счета и недвижимость украинского магната Ахметова

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В России арестовали имущество компании «Метинвест Евразия», которая принадлежит украинскому бизнесмену Ринату Ахметову. Среди арестованных активов есть участок железной дороги в Белгородской области, протяженностью 1,5 км.
Металлургический холдинг «Метинвест» входит в состав группы SCM Holdings Limited, которой владеет Ахметов. По данным следствия, руководство «SCM» финансировало военных на Украине – деньги перечисляли через зарегистрированный в Москве «Метинвест». Это и стало причиной ареста активов.
Арест наложили на доли в ряде компании, счета в банках, автомобили , продукцию, недвижимость в Крыму и шесть железнодорожных путей. Также арестован земельный участок в Белгороде площадью 75 000 квадратных метров, сообщает РИА Новости. Представители металлургической компании пытались оспорить решение суда, но безуспешно. Арест продлили до 2 декабря.
Ранее украинский магнат Ахметов подал на Россию иск в ЕСПЧ за убытки в ДНР и ЛНР с 2014 года. Там же указывалась потеря «Азовстали».
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Арест наложили на доли в ряде компании, счета в банках, автомобили , продукцию, недвижимость в Крыму и шесть железнодорожных путей. Также арестован земельный участок в Белгороде площадью 75 000 квадратных метров, сообщает РИА Новости. Представители металлургической компании пытались оспорить решение суда, но безуспешно. Арест продлили до 2 декабря.
Ранее украинский магнат Ахметов подал на Россию иск в ЕСПЧ за убытки в ДНР и ЛНР с 2014 года. Там же указывалась потеря «Азовстали».
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Лия Мурадьян