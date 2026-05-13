В России допустили применение ядерного оружия для освобождения Донбасса

13 мая 2026, 18:23

Военэксперт Кнутов: Россия может применить ЯО, чтобы быстрее освободить Донбасс

В случае применения Россией ядерного оружия полное освобождение Донбасса от ВСУ может произойти гораздо раньше осени 2026 года. Так считает военный эксперт Юрий Кнутов.





Ранее британская газета Financial Times написала о том, что Россия планирует полностью взять под контроль Донбасс к осени текущего года. По словам эксперта, многое зависит от того, какие шаги для этого предпримет Москва.





«Если мы будем действовать так же, как действуем сейчас, то есть спокойно, постепенно, экономя силы и ресурсы, это одна ситуация. Если мы, к примеру, применим тактическое ядерное оружие, то я думаю, что все может закончиться гораздо быстрее», — сказал Кнутов в разговоре с «Газетой.Ru».