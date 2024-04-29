В России допустили уничтожение поставки 800 дронов для ВСУ за неделю

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Военный аналитик Александр Михайлов допустил, что российская система ПВО может уничтожить запрошенную Киевом поставку 800 разведывательных самолетов Vector из Германии в течение недели, передает Ura.ru.
Ссылаясь на информацию Министерства обороны РФ, Михайлов отметил, что российские военные сбивают 200-300 БПЛА в день.
Он предположил, что есть также БПЛА, которые могут передавать информацию артиллерийским подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киеву необходимо как минимум семь зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Он призвал своих союзников не терять времени и дать «необходимый сигнал решимости».
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«Приедет еще 800 немецких дронов – и проживут они несколько дней на передовой. Может, неделю. На каждый летательный аппарат есть свое средство поражения. Поэтому такие тактические дроны не являются никакой проблемой», пояснил аналитик.
Он предположил, что есть также БПЛА, которые могут передавать информацию артиллерийским подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ).
«Какие-то сбросят боеприпасы на наши позиции. Но в итоге никакого реального перелома эти поставки не приносят», – заключил Михайлов.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киеву необходимо как минимум семь зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Он призвал своих союзников не терять времени и дать «необходимый сигнал решимости».
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Александр Климов