Минобороны: Силы ПВО за ночь сбили 17 БПЛА ВСУ над территорией РФ

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Российские силы противовоздушной обороны за минувшую ночь сбили 17 беспилотников ВСУ над территорией РФ, об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи пресечены очередные попытки киевского режима совершить ряд террористических атак с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — сообщили в пресс-службе российского оборонного ведомства.
По информации Министерства обороны, девять украинских дронов были перехвачены над Брянской областью, три над Курской, два над Белгородской и ещё три над Калужской.
Ранее стало известно о взрывах, прогремевших в Николаевской и Хмельницкой областях Украины. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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