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Минобороны: Силы ПВО за ночь сбили 17 БПЛА ВСУ над территорией РФ

28 апреля 2024, 08:00
Фото: iStock/e-crow

Фото: iStock/e-crow

Российские силы противовоздушной обороны за минувшую ночь сбили 17 беспилотников ВСУ над территорией РФ, об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи пресечены очередные попытки киевского режима совершить ряд террористических атак с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — сообщили в пресс-службе российского оборонного ведомства.

По информации Министерства обороны, девять украинских дронов были перехвачены над Брянской областью, три над Курской, два над Белгородской и ещё три над Калужской.



Ранее стало известно о взрывах, прогремевших в Николаевской и Хмельницкой областях Украины. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#пво
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#бпла
Осуждённому в Киргизии бойцу СВО предоставят временное убежище в РФ
28 апреля 2024, 08:15

Фото: iStock/Sinenkiy

Участнику специальной военной операции из Киргизии Аскару Кубанычбеку уулу предоставят временное убежище в России, об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своём Telegram-канале.
«Еще до начала спецоперации Аскар жил в России и работал в киноиндустрии. В 2022 году он добровольцем направился в зону боевых действий. В Киргизию вернулся из-за болезни отца, был подвергнут уголовному преследованию и обвинен в наемничестве», — рассказала Волк.

На Родине военного обвинили в наёмничестве и подвергли уголовному преследованию за участие в специальной военной операции.

Как сообщила Волк, 18 апреля у Аскара приняли документы для предоставления временного убежища в России.

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#сво
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В Николаевской и Хмельницкой областях Украины прозвучали взрывы
28 апреля 2024, 07:03

Фото: iStock/RamonCast

В Николаевской и Хмельницкой областях Украины прогремели взрывы. Об этом в своем в Telegram-канале написал местный градоначальник Александр Сенкевич.
Подробности о пострадавших и разрушениях не уточняются. В областях действует воздушная тревога.

Ранее сообщалось, что ночью взрывы произошли в Киевской и Харьковской областях, а также в городе Днепр. В Днепропетровской области Украины повреждения получила энергетическая инфраструктура.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#воздушная тревога
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Подполье сообщило об ударе ВС РФ по заводу и отелю наемников в Николаеве
Подполье: ВС РФ нанесли удары по заводу и отелю наемников в Николаеве
28 апреля 2024, 06:32

Фото: iStock/:vadimrysev

Российские войска атаковали Cудостроительный завод имени 61 коммунара в Николаеве и гостиницу для англоговорящих наемников, передает РИА Новости со слов координатора николаевской подпольной организации Сергея Лебедева.
По его словам, на объекте жили и тренировались морские пехотинцы. Там же собирали беспилотники. Еще один теракт произошел в гостинице, где остановились более 20 англоговорящих иностранных наемников.

Лебедев также сообщил о неоднократных взрывах в Николаевском речном порту. По данным подпольщиков, месяц назад там проходили разгрузочно-погрузочные работы и была зафиксирована большая процессия грузовых автомобилей.

27 апреля, по словам координатора николаевского подполья, российские войска атаковали сосредоточение украинских войск в поселке Молодежное Херсонской области. В Белозерске было совершено нападение на магазин с бойцами украинской армии.

В тот же день, по словам Лебедева, российские войска атаковали периметр электроподстанции в поселке городского типа Боровая Харьковской области.

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#сво
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Российские военные ликвидировали три подразделения ВСУ
Военные Западной группировки ВС РФ ликвидировали подразделения ВСУ
28 апреля 2024, 06:01

Фото: iStock/zim286

Российские войска уничтожили три подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил начальник пресс-центра Западной группировки ВС РФ Иван Бигма, передает ТАСС.
«Мотострелковые подразделения при поддержке артиллерии и авиации нанесли огневое поражение живой силе и технике ВСУ в районах Зеленый Гай, Новоселовское и Стельмаховка», — сказано в сообщении.

Отмечается, что артиллерийские подразделения поразили более 290 целей противника, в том числе самоходную артиллерийскую установку (САУ) «Гвоздика», буксируемые гаубицы М777, М119 и Д-30, а также восемь минометных расчетов.

Ранее газета Washington Post отметила, что президент Украины Владимир Зеленский серьезно недооценил потери ВСУ с начала боевых действий с Россией.

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#всу
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#сша
#украина
#владимир путин
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В Николаеве прогремели взрывы
В Николаеве на юге Украины прогремели взрывы
28 апреля 2024, 05:11

Фото: iStock/dzika_mrowka

В городе Николаев на юге Украины произошел взрыв, передает «24-й канал».
«Около 04:00 утра (совпадает с мск) 28 апреля на юге объявили тревогу. Уже через полчаса жители Николаева услышали взрывы», – сказано в сообщении.

Какие-либо подробности на данный момент неизвестны.

Мэр города Александр Сенкевич подтвердил факт взрыва в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что взрыв произошел в Херсоне, который находится под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ). Где именно произошел взрыв, не уточнялось.

Также сообщалось о повреждении энергетической инфраструктуры в Днепропетровской области Украины. По данным местных властей, с утра 27 апреля в Кривом Роге были зафиксированы перебои с водой.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Главком ВСУ Сырский пришел в ярость из-за сдавшихся в плен боевиков
27 апреля 2024, 22:11

Фото: iStock/Diy13

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский был вне себя от ярости из-за сдавшихся в плен украинских боевиков.
Об этом рассказал британский эксперт Александр Меркурис на YouTube. Он подчеркнул, что когда такое масштабное соединение сдаётся — это большое событие.

По его словам, в середине апреля в деревне Водяное в плен сдались украинские военнослужащие из 25-й отдельной воздушно-десантной бригады. Это привело в ярость генерала Сырского и он расформировал бригаду.

Ранее пленный боевик ВСУ Александр Иванащенко рассказал, что украинские солдаты хотели ликвидировать сдавшихся сослуживцев дронами. В результате их выводил российский спецназ.

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#всу
#вс рф
#спецоперация
#александр сырский
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Ефрейтор со сломанным ребром спас раненого командира от огня ВСУ
27 апреля 2024, 21:57

Фото: iStock/FelixRenaud

Александр с позывным «Викинг» в интервью RT вспомнил, как в ноябре 2023 года ему с несколькими ранениями пришлось вытаскивать с поля боя командира.
Все произошло за день до 38-го дня рождения ефрейтора. Его взвод вышел на передовую для штурма посёлка Степовое на Авдеевском направлении. Разделённый на три группы, взвод столкнулся с противником, который открыл на них огонь с земли и воздуха.

По словам «Викинга», силы были неравны, но бойцы отлично справились с ситуацией, поддерживая друг друга и штурмуя цель. В ходе боя «Викинг» сумел вырубить пулемётчика противника и при помощи гранатомёта отправив шесть «подарков» в сторону вражеских позиций.

Вскоре он получил сообщение, что командир взвода получил тяжелое ранение. «Викинг», несмотря на собственные травмы, пришёл ему на помощь. Он добрался до командира, снял с него бронежилет и отвёл его в безопасное место, где оказал первую помощь. Затем «Викинг» принял на себя руководство взводом и завершил поставленную задачу, удерживая позиции взвода.

На следующий день после битвы, Александр «Викинг» отметил свой день рождения в окопах, вместе со своими товарищами по оружию.

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#рф
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Российский военный рассказал о зачистке Очеретино
27 апреля 2024, 21:36

Фото: iStock/Evgeny555

Командир взвода по прозвищу Ворон рассказал о зачистке освобождённого поселка Очеретино в Донецкой Народной Республике, пишет RT.
По его словам, у украинских военных в поселке был значительный запас беспилотников, а американские боевые машины пехоты Bradley действовали по позициям Вооруженных Сил России.

Вечером ВСУ наносили удары кассетными боеприпасами и миномётами, добавил он. Ворон также отметил, что во время одного из уличных боёв российского военного почти взяли в плен.

«Мы отбились от трёх дронов, но четвёртый проник и пробил дверь. Пять человек были ранены», — поделился он.
В настоящее время раненые военные находятся на лечении в госпитале.

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Песков рассказал об участи Зеленского
Песков заявил, что участь Зеленского однозначно предрешена
27 апреля 2024, 21:30

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что участь Владимира Зеленского уже определена.
Эту позицию он высказал в интервью Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«Участь Зеленского однозначно предрешена», — сказал Песков.
При этом он не стал раскрывать свою мысль. Анонс этого интервью был опубликован в субботу в Telegram-канале журналиста. В этом анонсе обещается, что в воскресенье будет показано развернутое заявление пресс-секретаря президента РФ.

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