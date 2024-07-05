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Беженец из Дзержинска: Чернокожие наёмники ВСУ стреляли по окнам домов

05 июля 2024, 09:46
Фото: istockphoto/EvgeniyShkolenko

Фото: istockphoto/EvgeniyShkolenko

Чернокожие наёмники, воюющие на стороне ВСУ, стреляли по окнам домов мирных жителей в подконтрольном Киеву Дзержинске (украинское название Торецк). Об этом сообщил беженец из города.
В разговоре с РИА Новости он рассказал, как во двор дома, где он жил, забежали человек пять негров в камуфляже и принялись палить по гаражу, кухне, окнам домов. Местные жители в это время прятались в подвале.

«В подвал они лезть побоялись, поэтому закидали его шумовыми гранатами. Один раз выстрелили из гранатомёта, но заряд разорвался у входа, никого не задев», — вспоминал мужчина.



По его словам, они всё равно уже готовились к смерти, но тут снаружи снова послышались выстрелы. Оказалось, в Дзержинск прорвалось подразделение российской разведки.

«Прибежали наши русские ребята и отогнали их», — сказал беженец.

Он также вспомнил, что на улице остался лежать убитым один из наёмников, который не успел убежать. Российские разведчики сказали, что это был француз.

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В России изучили принцип работы кассетного боеприпаса ATACMS
05 июля 2024, 10:20

Фото: istockphoto / MikeMareen

Российские эксперты провели исследование устройства кассетного суббоеприпаса, используемого в ракете ATACMS.
ATACMS — это оперативно-тактическая баллистическая ракета, запускаемая из реактивных систем залпового огня, включая M142 HIMARS.

Российские эксперты изучили устройство и принцип работы кассетного суббоеприпаса, который используется в американской ракете ATACMS, в частности блок лазерных гироскопов и GPS-модуль.Об этом в беседе с РИА Новости рассказал специалист по работе с вооружением.

Кассетный суббоеприпас имеет форму шара зелёного цвета, размером с теннисный мяч, с выступами по одной оси.

«Это кассетный суббоеприпас М74. В ракете ATACMS их 275 штук. Вскрытие кассеты происходит на высоте около 200 метров над поверхностью земли. За счёт выступающих перьев суббоеприпас начинает вращаться под действием набегающего потока воздуха. Когда он совершает около двух тысяч оборотов, центробежные стопоры расходятся в стороны, и происходит поворот двигателя внутри. Капсюль-детонатор встаёт напротив ударника. При ударе о поверхность боеприпас взрывается», — рассказал эксперт.

В ситуациях, когда кассета открывается штатно, но боеприпас выпадает и не срабатывает, он остаётся взведённым и перемещение его уже невозможно. Поэтому, встретив такой шарик, населению следует быть предельно осторожными.

«Рубашка состоит из штампованной облицовки, внутри — корпус из вольфрамового сплава с насечками. Внешняя и внутренняя оболочка скреплены точечной сваркой. Внутрь помещено взрывчатое вещество и взрыватель. Граната РГО имеет сходную внутреннюю конструкцию, но у нас использована сталь, у них — вольфрам», — уточнил специалист.

Стоит отметить, что вольфрамовые осколки могут набирать большую скорость при полете — радиус разлета осколков составляет около 20 метров, но даже на расстоянии 50 метров они способны пробить металлическую дверь.

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Подполье: Под Одессой уничтожен курируемый Лондоном центр подготовки диверсантов
05 июля 2024, 09:25

Фото: istockphoto/aapsky

В ночь на 5 июня российские войска нанесли ракетные удары по объектам ВСУ в Черноморске Одесской области. Одной из целей был центр подготовки украинских диверсантов-подводников, обучением которых занимались британские инструкторы.
Об этом РИА Новости сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на информацию от коллег из Одесской области. По данным сопротивления, в 02:45 по московскому времени мощный взрыв был зафиксирован в районе крытого склада центра подготовки моряков «Авант». Именно там инструкторы из Великобритании готовили украинских диверсантов.

Лебедев также добавил, что, предположительно, именно там находится база, откуда безэкипажные катера запускаются в сторону Крыма и Крымского моста. Кроме того, ещё один удар российской ракеты пришёлся по стоянке грузовиков, перевозивших оружие и боеприпасы, заключил подпольщик.

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ФСБ: В ДНР найден заминированный схрон с оружием
05 июля 2024, 09:24

Фото: istockphoto / Wachira Wacharapathom

В Володарском районе Донецкой Народной Республики нашли тайник с оружием, который был заминирован.
Обнаруженный заминированный схрон с оружием был заготовлен украинскими диверсионными группами.

«В ходе оперативно-боевых мероприятий управления ФСБ России по Донецкой Народной Республике в Володарском районе обнаружен заминированный схрон со взрывными устройствами, заготовленный украинскими диверсионными группами. В схроне находились гранатомет РПГ-7, восемь ручных гранат, 11 запалов к гранатам, тротиловая шашка, 300 патронов к стрелковому оружию», — сказали в ФСБ.

По данным службы, схрон был заготовлен в 2022 году украинскими диверсионно-разведывательными группами для проведения террористических актов в ДНР.

Изъятые взрывные устройства были утилизированы на специальном полигоне.

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#всу
#рф
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Не позволит самомнение: Почему Зеленский не решится на мир с РФ и когда ВСУ потеряют Нью-Йорк
Подполье: ВС РФ нанесли удар по пункту подготовки диверсантов в Одесской области
05 июля 2024, 08:58

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Подходит к концу 122-я неделя СВО, российские войска успешно продвигаются вглубь ДНР, а киевский режим продолжает наносить удары по мирным регионам.
О последних новостях с полей специальной военной операции расскажет редакция «Радио 1».

Удар по пункту подготовки диверсантов в Одесской области


Российские силы нанесли удар по центру подготовки моряков «Авант». Как сообщил в беседе с РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, там инструкторы из Великобритании готовили диверсантов-подводников ВСУ. Он также добавил, что именно из этого пункта, по предварительным данным, киевский режим запускал свои безэкипажные катера.

Помимо этого ВС РФ ударили по складу с вооружениями в Черноморске. По информации источников Рогова, на месте прогремел мощный взрыв.

50 беспилотников ВСУ атаковали регионы РФ


В ночь на 5 июля 50 украинских беспилотников атаковали российские регионы. Как сообщили в Минобороны РФ, киевский режим попытался атаковать Краснодарский край, Ростовскую и Запорожскую области. Атака была отражена при помощи дежурных сил ПВО.

Шестилетняя девочка скончалась после атаки ВСУ

В Краснодарском крае удар ВСУ пришёлся на город Приморско-Ахтарске. В результате атаки пострадали шесть человек, включая двоих детей. Как позже сообщил глава региона Вениамин Кондратьев, шестилетняя девочка, получившая травмы при атаке, скончалась в больнице.

Зеленский говорит о мире из-за поражения на полях СВО


Не так давно президент Украины Владимир Зеленский, полномочия которого истекли 21 мая 2024 года, заявил о возможном мире с Россией. Однако по словам депутата Верховной рады Александра Дубинского, подобная риторика украинского лидера связана лишь с тем, что ВСУ терпят сокрушительное поражение на поле боя.

К факторам, повлиявших на сменившуюся позицию Зеленского, Дубинский также отнёс вероятную победу Дональда Трампа на президентских выборах в США и снижение поддержки Украины в Европе. При этом депутат уверен, что самомнение Зеленского не позволит ему предпринять реальных шагов к мирному урегулированию.

Чернокожие наёмники обстреливают мирных в ДНР


Беженец из Дзержинска, который сейчас находится под контролем киевского режима, рассказал в беседе с РИА Новости об обстрелах со стороны иностранных наёмников.

По его словам, чернокожие люди в военной форме напали на мирный жилой дом, загнали людей в подвал и стали закидывать его гранатами. Пленники были уверены, что погибнут там, однако вскоре подоспели бойцы ВС РФ и прогнали наёмников.

ВС РФ заняли высоту у центра Нью-Йорка


Российские силы продолжают активное наступление на посёлок Нью-Йорк в Донецкой области. Как пишет Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны», российским бойцам удалось взять у центра населённого пункта. Штурм Нью-Йорка продолжается.

Попутно ВС РФ продолжают зачистку Юрьевки и прорываются к Дзержинску.

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#сво
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В Курской области украинская ракета попала в здание музыкальной школы
05 июля 2024, 08:46

Фото: istockphoto/bpawesome

В результате ракетной атаки ВСУ в слободе Белой Беловского района Курской области повреждения получило здание музыкальной школы. Также пострадали магазины, расположенные поблизости.
Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов. В своём телеграм-канале он уточнил, что в зданиях выбиты окна и осколками посечены фасады. К счастью, в результате удара никто из местных жителей не пострадал. Сигнал ракетной опасности прозвучал в регионе в 05:33 по московскому времени. Отбой произошёл в 05:48.

Не умея добиться каких-либо успехов на поле боя, киевский режим активно использует террористические методы, обстреливая и атакуя при помощи беспилотников мирные города и объекты на территории российских регионов.

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#режим
#сво
#курская область
#обстрел
#ракета
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ВСУ нанесли массированный удар по территории РФ минувшей ночью
МО: ПВО сбили 50 беспилотников ВСУ в небе над тремя регионами РФ
05 июля 2024, 08:38

Фото: iStock/e-crow

Силы ПВО сбили 50 вражеских беспилотников над тремя российскими регионами, об этом сообщает Минобороны РФ в своём Telegram-канале.
По информации российского оборонного ведомства, 14 украинских БПЛА было уничтожено над территорией Краснодарского края, ещё 26 силы ПВО сбили над Запорожской областью, а над территорией Ростовской области было уничтожено и подавлено 10 беспилотных летательных аппаратов.

Уточняется, что атаку киевского режима удалось отразить благодаря дежурным силам противовоздушной обороны.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что шестилетняя девочка, получившая травмы при атаке БПЛА, скончалась в больнице.

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#запорожская область
#ростовская область
#краснодарский край
#пво
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Бьют по своим: ВСУ обстреляли сослуживцев в Стельмаховке
Марочко: ВСУ обстреляли сослуживцев в ЛНР, когда те решили оставить позиции
05 июля 2024, 08:23

Фото: iStock/YakubovAlim

Украинские бойцы открыли огонь по сослуживцам, когда те решили покинуть свои позиции в ЛНР, об этом сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в беседе с ТАСС.
По словам Марочко, всё случилось в районе населенного пункта Стельмаховка Луганской Народной Республики.

Военный эксперт также сообщил, что раненные при миномётном обстреле бойцы ВСУ запросили эвакуацию, однако некий абонент с позывным «Дикий» отказал им.

Ранее ТАСС, ссылаясь на источник в силовых структурах ДНР, сообщило, что целая рота Вооружённых сил Украины бросила свои позиции в населённом пункте Нью-Йорк (Новгородское). Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#андрей марочко
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Шесть человек пострадали в результате атаки БПЛА на Приморско-Ахтарск
05 июля 2024, 08:14

Фото: istockphoto/sommersby

Украинские беспилотные летательные аппараты атаковали город Приморско-Ахтарск в Краснодарском крае. В результате ранения получили шесть человек, в том числе двое детей.
Об этом сообщил глава региона Вениамин Кондратьев. В своём телеграм-канале губернатор уточнил, что удар пришёлся по трёхэтажному многоквартирному дому, который получил повреждения. Все пострадавшие госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь. Жильцы дома эвакуированы, для них организован пункт временного размещения.

Глава областной администрации также добавил, что в результате удара БПЛА нарушена работа электроподстанции, обеспечивающей энергией большую часть города. По словам Кондратьева, специалисты экстренных служб уже приступили к ремонтно-восстановительным работам и ликвидации последствий атаки.

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В Ростовской области разгорелись пожары после атаки беспилотников
05 июля 2024, 07:57

Фото: iStock/NatureNow

В небе над Ростовской областью сбили десять беспилотников, об этом сообщил глава региона Василий Голубев в своём Telegram-канале.
«В небе над Ростовской областью силами ПВО сбито 10 БПЛА. По данным оперативных дежурных служб, в результате воздушной атаки и падения обломков БПЛА зафиксированы ландшафтные пожары на левом берегу Дона и в Азовском районе», — написал губернатор.

Голубев также отметил, что, по предварительной информации, в результате атаки никто не пострадал.

Ранее ракетная атака на Ростовскую область была зафиксирована 7 июня. Тогда Голубев сообщал, что силам ПВО удалось сбить три вражеских ракеты.

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#сво
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