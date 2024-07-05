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Чернокожие наёмники, воюющие на стороне ВСУ, стреляли по окнам домов мирных жителей в подконтрольном Киеву Дзержинске (украинское название Торецк). Об этом сообщил беженец из города.
В разговоре с РИА Новости он рассказал, как во двор дома, где он жил, забежали человек пять негров в камуфляже и принялись палить по гаражу, кухне, окнам домов. Местные жители в это время прятались в подвале.
По его словам, они всё равно уже готовились к смерти, но тут снаружи снова послышались выстрелы. Оказалось, в Дзержинск прорвалось подразделение российской разведки.
Он также вспомнил, что на улице остался лежать убитым один из наёмников, который не успел убежать. Российские разведчики сказали, что это был француз.
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«В подвал они лезть побоялись, поэтому закидали его шумовыми гранатами. Один раз выстрелили из гранатомёта, но заряд разорвался у входа, никого не задев», — вспоминал мужчина.
По его словам, они всё равно уже готовились к смерти, но тут снаружи снова послышались выстрелы. Оказалось, в Дзержинск прорвалось подразделение российской разведки.
«Прибежали наши русские ребята и отогнали их», — сказал беженец.
Он также вспомнил, что на улице остался лежать убитым один из наёмников, который не успел убежать. Российские разведчики сказали, что это был француз.
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Александр Бойцов