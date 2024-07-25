Приговоренного к казни в Белоруссии немецкого наемника Кригера курировала СБУ

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Приговоренный к смертной казни в Белоруссии немецкий наемник Рико Кригер заявил, что его курировала СБУ и использовала для выполнения «заданий» в Минске. Об этом осужденный гражданин ФРГ рассказал в интервью телеканалу «Беларусь 1».
«По моим сведениям, сейчас на Украине около 132 формирований из иностранных наемников, я отправлял заявки во все, что смог найти. <…> То формирование, что откликнулось быстрее других, предложило вступить в свои ряды после своего рода тренировки, выполнения заданий. <…> Меня связали с их кураторами из СБУ», — начал Кригер.По его словам, по видеозвонку с ним связался человек в маске, предложив отправиться в Минск для выполнения заданий, и только позже немец понял, что таким образом его использовала СБУ.
Кригер добавил, что за успешное выполнение задач ему обещали договор с украинским министерством обороны, а потом через немецкое правительство помогут вступить в иностранное военное подразделение. По его словам, собеседник пообещал зарплату в 2000 евро и 420 000 евро семье в случае его гибели.
Немец рассказал, что билет в Минск он купил прошлой осенью, где он должен был сфотографировать военные объекты в Осиповичах, а также ж/д станцию «Озерище» под Минском. После он забрал из тайника рюкзак и положил у рельс у вышеупомянутой станции, отметил он.
По словам Кригера, затем он вернулся в гостиницу, а после в аэропорт, где и был задержан.
«Я только узнал, что произошел какой-то взрыв. Больше мне ничего не говорили. Я очень сожалею об этом. Это была самая главная ошибка в моей жизни и, наверное, последняя <…> Сейчас меня успокаивает, что никто не пострадал, что не было человеческих жертв», — пояснил приговоренный к смертной казни.Ранее сообщалось, что гражданин Германии Рико Кригер, осужденный в Беларуси за терроризм, наемничество и агентурную деятельность, не стал обжаловать приговор о смертной казни.
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