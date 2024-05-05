В России нашлось противоядие от ATACMS

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Эксперты аналитического центра по вопросам воздушно-космической обороны (АЦ ВКО) заявили, что вооруженные силы Российской Федерации могут успешно противодействовать американским оперативно-тактическим ракетам ATACMS, передает РИА Новости.
Они указали на возможность использования новой модификации зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) средней дальности «Бук-М3» для этих целей. Этот комплекс был принят на вооружение в 2016 году и успешно применялся против различных воздушных целей, включая самолеты, вертолеты, дроны и ракеты.
«Данных о высоте и скорости полета ATACMS Block 1A из авторитетных источников нет. Экспертные мнения о скорости этих ракет разнятся — от 1,1 до 1,5 тысячи метров в секунду. Еесли максимальная скорость Block 1A действительно доходит до 1,5 километра в секунду, что маловероятно, его перехват ЗРК "Бук-М3″ вполне возможен», — пишет издание «Национальная оборона».
Планируется модернизация ЗРК «Бук-М2» с заменой ключевых элементов и внедрением новых технологий. В ходе испытаний он продемонстрировал способность обнаруживать и поражать воздушные цели в различных погодных условиях и в условиях радиоэлектронного противодействия.
Операторы ЗРК «Бук-М3» быстро адаптируются к новым условиям, подчеркнул расчет с позывным «Стаф».
Главное преимущество этого оружия — ракета ЗУР 9М317М, которая обладает высокой маневренностью и способностью выдерживать большие перегрузки. «Бук-М3» оборудован многофункциональной радиолокационной станцией, что делает его эффективным средством ПВО малой и средней дальности.
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«Данных о высоте и скорости полета ATACMS Block 1A из авторитетных источников нет. Экспертные мнения о скорости этих ракет разнятся — от 1,1 до 1,5 тысячи метров в секунду. Еесли максимальная скорость Block 1A действительно доходит до 1,5 километра в секунду, что маловероятно, его перехват ЗРК "Бук-М3″ вполне возможен», — пишет издание «Национальная оборона».
Планируется модернизация ЗРК «Бук-М2» с заменой ключевых элементов и внедрением новых технологий. В ходе испытаний он продемонстрировал способность обнаруживать и поражать воздушные цели в различных погодных условиях и в условиях радиоэлектронного противодействия.
Операторы ЗРК «Бук-М3» быстро адаптируются к новым условиям, подчеркнул расчет с позывным «Стаф».
Главное преимущество этого оружия — ракета ЗУР 9М317М, которая обладает высокой маневренностью и способностью выдерживать большие перегрузки. «Бук-М3» оборудован многофункциональной радиолокационной станцией, что делает его эффективным средством ПВО малой и средней дальности.
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Артем Кузьмин