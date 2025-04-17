Анатолий Вассерман (Фото: Telegram @wasserman_anatoliy)
Депутат Госдумы Анатолий Вассерман заявил, что Одесса вполне может войти в состав России. Его слова приводит aif.ru.
Накануне обозреватели норвежского сайта Steigan написали, что Одесса может войти в состав России, а Вашингтон не станет этому препятствовать.
Он напомнил, что 10 апреля 1944 года Одесса уже была освобождена от нацистов. Тогда российские войска обошли город с северной стороны по голым степям, где немцы с румынами не могли наладить серьезную оборону. Под угрозой окружения фашисты бежали из Одессы, а их пособников, которые не успели это сделать, одесситы развешивали на фонарях.
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«Как скоро Одесса станет частью России, никто не знает. Запасов прочности НАТО может хватить еще на несколько лет. Но то, что все земли сейчас в той или иной форме, контролируемые террористической организацией «Украина», должны вернуться в Россию», — сказал Вассерман.
Он напомнил, что 10 апреля 1944 года Одесса уже была освобождена от нацистов. Тогда российские войска обошли город с северной стороны по голым степям, где немцы с румынами не могли наладить серьезную оборону. Под угрозой окружения фашисты бежали из Одессы, а их пособников, которые не успели это сделать, одесситы развешивали на фонарях.
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Элина Позднякова