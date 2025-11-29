В России назвали один род войск ВСУ, который могут ликвидировать на Украине

29 ноября 2025, 22:25

ТАСС: род штурмовых войск ВСУ могут упразднить как провальный

Фото: istockphoto/Liudmila Chernetska

Штурмовые войска Вооруженных сил Украины (ВСУ) могут ликвидировать из-за их неэффективности. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источники среди российских силовиков.