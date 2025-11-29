В России назвали один род войск ВСУ, который могут ликвидировать на Украине
Штурмовые войска Вооруженных сил Украины (ВСУ) могут ликвидировать из-за их неэффективности. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источники среди российских силовиков.
Источник сообщил, что с момента создания этого рода войск и назначения Валентина Манько командующим, их официальное оформление так и не произошло. Собеседник подчеркнул, что подразделения запомнились лишь ложными заявлениями Манько и критикой работы боевиков со всех сторон.
Сейчас они сосредоточились в районе Покровска и Гуляйполя, где участвуют в интенсивных боях, которые описываются как «мясные штурмы». Это, по мнению собеседника ТАСС, свидетельствует о провале проекта, который можно охарактеризовать как «мёртворожденный».
Представитель силовых структур РФ также отметил, что Киев, осознав неудачу, стремится избавиться от указанного рода войск.
Читайте также: