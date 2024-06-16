В России назвали приоритетную военную цель для Российской армии

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Депутат Государственной Думы от Республики Крым и член комитета по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет обозначил приоритетную военную цель для российской армии. Его слова передает ТАСС.
Шеремет отметил, что любые зарубежные поставки оружия в Украину будут рассматриваться Москвой как поддержка терроризма. Он подчеркнул, что самолеты F-16, которые Дания пообещала передать Украине, станут приоритетной целью для российских военных еще на этапе передачи Киеву.
Также Шеремет заявил, что предоставленные Данией истребители не помогут Украине избежать поражения.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна ожидает поставок F-16 из Дании. По итогам встречи с премьер-министром Дании Метте Фредериксен он сообщил, что Украина получит истребители в ближайшее время.
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Также Шеремет заявил, что предоставленные Данией истребители не помогут Украине избежать поражения.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна ожидает поставок F-16 из Дании. По итогам встречи с премьер-министром Дании Метте Фредериксен он сообщил, что Украина получит истребители в ближайшее время.
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Артем Кузьмин