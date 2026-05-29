В России не исключили появления ядерного оружия на Украине

29 мая 2026, 18:14

Военэксперт Никулин: на Украине могут появиться частные ядерные бомбы

Частные ядерные бомбы могут появиться на Украине. Такое развитие событий не исключил военный эксперт, бывший член комиссии по биологическому и химическому оружию ООН Игорь Никулин, комментируя инициативу Минэнерго США передать оружейный плутоний на переработку частным компаниям.





В разговоре с Общественной Службой Новостей эксперт уточнил, что оружейный плутоний можно использовать, однако необходимыми технологиями обладают только Россия, США и Великобритания. На сегодняшний день, по его словам, наблюдается очень большой спрос на оружейный плутоний среди многих стран, которые хотят стать обладателями ядерного оружия.





«Когда возникнет интересное предложение, скорее всего, коммерсанты его примут. Очень велик риск ядерного терроризма, о котором снимали фильмы в девяностые и нулевые годы у нас и в Голливуде. И вообще, нарушения договора о нераспространении», — предупредил Никулин.