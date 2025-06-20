В России объявили условие долгосрочного мира с Украиной
Сальдо: Мир с Украиной возможен после освобождения всей Херсонской области от ВСУ
Долгосрочный мир с Украиной возможен исключительно после освобождения Вооруженными Силами Украины (ВСУ) правобережной части Херсонской области. Такое заявление сделал губернатор региона Владимир Сальдо в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
«Мир долгосрочный возможен только в том случае, если, как определил наш президент, если территория, конституционно являющаяся территорией Российской Федерации с 2022 года, будет полностью освобождена. Только на этих условиях», — указал Сальдо.Он назвал неприемлемыми любые другие варианты, включая «уловки с рассказами» о перемирии. Мол, сначала его заключим, и лишь потом станем говорить о мире.
Однако правобережье Херсонской области в настоящее время остается временно оккупированной украинскими войсками территорией России. До ухода ВСУ с чужой территории говорить не о чем.