В России отработали мобилизацию с участием чиновников

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Власти Воронежской области провели репетицию мобилизации с участием членов президиума правительства региона и других чиновников. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Воронежской области.
Сборы под руководством замглавы аппарата губернатора Сергея Трухачева были проведены в Острогожске. В мероприятии приняли участие главы районов и округов, руководители муниципальных военкоматов, а также другие чиновники.
Отмечается, что в ходе учений Трухачев проехал на танке Т-72Б.
Участников сборов ознакомили с порядком работы пункта сбора и штаба оповещения, показали документы и оборудование, сообщили о деталях работы с гражданами.
Причиной проведения сборов власти назвали желание отработать организацию мобилизации.
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Отмечается, что в ходе учений Трухачев проехал на танке Т-72Б.
Участников сборов ознакомили с порядком работы пункта сбора и штаба оповещения, показали документы и оборудование, сообщили о деталях работы с гражданами.
Причиной проведения сборов власти назвали желание отработать организацию мобилизации.
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Анастасия Чинкова