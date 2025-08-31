Волгоградский губернатор сообщил о массированной атаке дронов ВСУ
Бочаров: силы ПВО отражают массированную атаку дронов в Волгоградской области
Силы противовоздушной обороны отражают массированную атаку украинских дронов в Волгоградской области. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.
Согласно предварительным данным, в результате атаки нет разрушений и пострадавших. Пожары, вызванные падением обломков БПЛА в южных районах региона, были оперативно ликвидированы.
Уточняется, что в поселке городского типа Средняя Ахтуба беспилотный летательный аппарат упал на дорогу по улице Смирнова. В администрации отметили, что на месте происшествия работают саперы.
