Волгоградский губернатор сообщил о массированной атаке дронов ВСУ

Фото: iStock/bbsferrari

Силы противовоздушной обороны отражают массированную атаку украинских дронов в Волгоградской области. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.



Согласно предварительным данным, в результате атаки нет разрушений и пострадавших. Пожары, вызванные падением обломков БПЛА в южных районах региона, были оперативно ликвидированы.

Уточняется, что в поселке городского типа Средняя Ахтуба беспилотный летательный аппарат упал на дорогу по улице Смирнова. В администрации отметили, что на месте происшествия работают саперы.

Екатерина Коршунова

