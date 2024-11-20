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Никаких поблажек и скидок на провокации не будет, заявил «Абзацу» сенатор Григорий Карасин. Так председатель комитета Совфеда по международным делам прокомментировал удары вглубь РФ западными вооружениями.
«В любом случае позиция нашего президента понятна, она сформулирована, никаких поблажек и скидок на авантюры и провокации не будет», — сказал собеседник.Сенатор призвал разобраться в поступающих от западных журналистов данных перед тем, как делать суждения, идущие далеко вперед.
Ранее британский журнал The Economist писал о том, что Киев будет вынужден смириться с присоединением к России новых регионов. Авторы подчеркнули, что на Западе наблюдается дефицит боеприпасов и техники.
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