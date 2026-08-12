12 августа 2026, 22:19

Военэксперт Дандыкин: Запад не сможет помочь Киеву с ракетами для ПВО

Фото: iStock/MikeMareen

Страны Запада не смогут в ближайшее время помочь Украине наладить противовоздушную оборону, поскольку сами испытывают дефицит противоракет. В этой связи перспективы Украины являются крайне печальными. Так считает военный эксперт Василий Дандыкин.





Ранее argumenti.ru со ссылкой на западные СМИ сообщили, что Украина испытывает острый дефицит боеприпасов к зенитным ракетным комплексам Patriot. По словам Владимира Зеленского, поставки Киеву ракет-перехватчиков в первой половине текущего года сократились втрое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



Президент США Дональд Трамп на днях отказался передавать Киеву дополнительные комплексы и лицензии на их производство. А налаживание собственного производства займет годы, отмечает издание.



При этом Дандыкин в разговоре с «Известиями» выразил мнение, что западные страны в ближайшее время не смогут передать Украине необходимое количество противоракет для ПВО, поскольку сами испытывают их дефицит.





«Лицензии на производство тоже не дадут, потому что боятся утечек технологий в Россию. В Киеве будут пытаться создать что-то свое, но полноценных комплексов ПВО сделать не смогут. Перспективы у них в таких условиях печальные», — считает военный эксперт.