Зеленский предупредил украинцев о рисках предстоящей зимы

27 июля 2026, 09:09

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский заявил, что Украине стоит готовиться к сложному зимнему периоду. По его словам, ситуация будет зависеть от действий Киева и поддержки зарубежных партнеров. Об этом сообщают украинские СМИ.