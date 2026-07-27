Зеленский предупредил украинцев о рисках предстоящей зимы
Владимир Зеленский заявил, что Украине стоит готовиться к сложному зимнему периоду. По его словам, ситуация будет зависеть от действий Киева и поддержки зарубежных партнеров. Об этом сообщают украинские СМИ.
Это прозвучало на фоне назначения Сергея Корецкого главой украинского правительства. Ранее он руководил компанией «Нафтогаз».
Политик пояснил, что кабинет министров должен возглавлять человек, знакомый с будущими угрозами и способный сосредоточиться на вопросах энергетики. Власти Украины ожидают, что подготовка к отопительному сезону станет одной из ключевых задач нового премьера.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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