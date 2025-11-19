В России оценили предстоящие поставки комплексов Skyranger 35 на Украину
Военкэксперт Колчин: Поставки комплексов Skyranger не помогут ВСУ на фронте
Передача Украине комплексов Skyranger 35 более похожа на экономический проект. Так считает военный эксперт, политолог и эксперт Центра сопровождения политических процессов Петр Колчин.
Ранее концерн Rheinmetall официально заявил, что Германия передаст Украине дополнительные комплексы противодействия беспилотникам Skyranger 35 на базе танка Leopard 1. Оплатит их одна из стран ЕС за счёт средств, полученных от замороженных российских активов.
«Вся эта история вокруг новых немецких ПВО похожа на очередной хитрый план немецких промышленников по осваиванию средств. Шасси танка Leopard 1 устарело, и, скорее всего, речь идет о попытке разгрузить склады и задействовать технику, которая уже давно не используется», — отметил Колчин в разговоре с Pravda.Ru.
По его словам, на запуск производства Skyranger 35 потребуется много времени, а финансирование поставок за счет российских активов не останется без реакции Москвы.
В свою очередь директор Музея войск противовоздушной обороны, полковник в отставке Юрий Кнутов объяснил «Известиям», что Skyranger 35 является современным зенитным средством на гусеничной платформе с высокой проходимостью и противопульной защитой.
«35-миллиметровая револьверная пушка обеспечивает крайне высокую скорострельность, достигающую тысячи выстрелов в минуту, что создает плотный огневой поток. Важным элементом системы являются и снаряды с программируемым взрывателем», — уточнил эксперт.
По его словам, нескольких таких снарядов достаточно, чтобы вывести из строя небольшой рой БПЛА. Кнутов считает, что совсем скоро это вооружение будет уничтожено российскими силами.