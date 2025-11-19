В России оценили предстоящие поставки комплексов Skyranger 35 на Украину

19 ноября 2025, 20:03

Военкэксперт Колчин: Поставки комплексов Skyranger не помогут ВСУ на фронте

Фото: iStock/Alex Kochev

Передача Украине комплексов Skyranger 35 более похожа на экономический проект. Так считает военный эксперт, политолог и эксперт Центра сопровождения политических процессов Петр Колчин.





Ранее концерн Rheinmetall официально заявил, что Германия передаст Украине дополнительные комплексы противодействия беспилотникам Skyranger 35 на базе танка Leopard 1. Оплатит их одна из стран ЕС за счёт средств, полученных от замороженных российских активов.





«Вся эта история вокруг новых немецких ПВО похожа на очередной хитрый план немецких промышленников по осваиванию средств. Шасси танка Leopard 1 устарело, и, скорее всего, речь идет о попытке разгрузить склады и задействовать технику, которая уже давно не используется», — отметил Колчин в разговоре с Pravda.Ru.



«35-миллиметровая револьверная пушка обеспечивает крайне высокую скорострельность, достигающую тысячи выстрелов в минуту, что создает плотный огневой поток. Важным элементом системы являются и снаряды с программируемым взрывателем», — уточнил эксперт.